Місячний календар рибалки на жовтень 2025 року: коли краще ловити рибу

Місячний календар рибалки на жовтень 2025 року / © unsplash.com

Місячний календар — незамінний помічник для будь-якого рибалки. Фази Місяця безпосередньо впливають на активність риби та її кльов, тому знання сприятливих днів допомагає планувати вдалу риболовлю.

Коли ловитиметься найкраще

Початок жовтня обіцяє помірну активність риби. Найсприятливіші дні для риболовлі — 4, 5 і 6 жовтня, коли кльов буде активний як на живця, так і на штучні приманки. Пік активності очікується в середині місяця, з 12 по 17 жовтня.

У кінці місяця риболовля стає більш непередбачуваною, проте 25–28 жовтня можна розраховувати на хороший улов, особливо в похмурі й вітряні дні. Молодик 21 жовтня вважається несприятливим для риболовлі.

Рекомендовані дні риболовлі у жовтні 2025 року:

Найкращі: 4–6, 12–17, 25–28;

Хороші: 9–11, 23–24, 29–31;

Погані: 1–3, 8;

Дуже погані: 7, 18–22.

На що ловити рибу в жовтні

Щука — головний трофей місяця, клюватиме на великі воблери, коливалки та живця.

Судак тримається на глибині і найактивніше реагує на джиг.

Окунь збивається в зграї, добре ловиться на блешні.

Лящ — найкраще на фідер із тваринними насадками.

Короп зустрічається рідше, але велика здобич усе ще можлива.

Щоб підвищити шанси на успішний улов: використовуйте великі приманки для хижаків, додавайте до прикормки тваринні компоненти (мотиль, опариш, подрібнений черв’як), і враховуйте погодні умови, віддаючи перевагу похмурим дням.