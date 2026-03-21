Місячний календар стрижок квітня 2026: коли підстригтися, щоб волосся засяяло

Місяць впливає не лише на приливи та відпливи, а й на стан вашого волосся.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Місячний календар стрижок на квітень 2026

Місячний календар стрижок на квітень 2026 / © pexels.com

Кожна його фаза змінює ріст, густоту і навіть настрій після перукарні. Хочете, щоб волосся росло швидко, було здоровим і блискучим? Орієнтуйтеся на місячний календар стрижок на квітень 2026.

Фази Місяця у квітні 2026 року

  • Повня: 2 квітня.

  • Спадний Місяць: 3–16 квітня.

  • Молодик: 17 квітня.

  • Зростальний Місяць: 1, 18–30 квітня.

Що робити у кожну фазу

  1. Повня — ідеальний час для стрижки! Локони стають живими, об’ємними і блискучими. Догляд у ці дні дає максимальну енергію волоссю.

  2. Спадний Місяць — волосся росте повільніше, але стрижка допомагає приборкати непокірні пасма, оздоровити кінчики та зберегти форму зачіски надовго.

  3. Молодик — стригти волосся в ці дні не радять. Локони ростуть повільно, форма не тримається, а кінчики можуть сіктися. Краще обмежитися легким доглядом або масками.

  4. Зростальний Місяць — головний час для активного росту волосся! Стрижки додають об’єму та сили, фарбування та лікувальні процедури працюють найефективніше.

Найсприятливіші та несприятливі дні

  • Для стрижки: 1–3, 19–29, 30 число.

  • Несприятливі: 16–18 квітня.

  • Для догляду та підрізання кінчиків: 4–15 число.

З цим календарем ваші локони отримають максимум користі від кожної процедури. Підстригайтеся в правильний день — і волосся віддячить блиском, силою та здоров’ям!

