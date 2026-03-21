Місячний календар стрижок квітня 2026: коли підстригтися, щоб волосся засяяло

Місячний календар стрижок на квітень 2026 / © pexels.com

Кожна його фаза змінює ріст, густоту і навіть настрій після перукарні. Хочете, щоб волосся росло швидко, було здоровим і блискучим? Орієнтуйтеся на місячний календар стрижок на квітень 2026.

Фази Місяця у квітні 2026 року

Повня: 2 квітня.

Спадний Місяць: 3–16 квітня.

Молодик: 17 квітня.

Зростальний Місяць: 1, 18–30 квітня.

Що робити у кожну фазу

Повня — ідеальний час для стрижки! Локони стають живими, об’ємними і блискучими. Догляд у ці дні дає максимальну енергію волоссю. Спадний Місяць — волосся росте повільніше, але стрижка допомагає приборкати непокірні пасма, оздоровити кінчики та зберегти форму зачіски надовго. Молодик — стригти волосся в ці дні не радять. Локони ростуть повільно, форма не тримається, а кінчики можуть сіктися. Краще обмежитися легким доглядом або масками. Зростальний Місяць — головний час для активного росту волосся! Стрижки додають об’єму та сили, фарбування та лікувальні процедури працюють найефективніше.

Найсприятливіші та несприятливі дні

Для стрижки: 1–3, 19–29, 30 число.

Несприятливі: 16–18 квітня.

Для догляду та підрізання кінчиків: 4–15 число.

З цим календарем ваші локони отримають максимум користі від кожної процедури. Підстригайтеся в правильний день — і волосся віддячить блиском, силою та здоров’ям!