Місячний календар стрижок квітня 2026: коли підстригтися, щоб волосся засяяло
Місяць впливає не лише на приливи та відпливи, а й на стан вашого волосся.
Кожна його фаза змінює ріст, густоту і навіть настрій після перукарні. Хочете, щоб волосся росло швидко, було здоровим і блискучим? Орієнтуйтеся на місячний календар стрижок на квітень 2026.
Фази Місяця у квітні 2026 року
Повня: 2 квітня.
Спадний Місяць: 3–16 квітня.
Молодик: 17 квітня.
Зростальний Місяць: 1, 18–30 квітня.
Що робити у кожну фазу
Повня — ідеальний час для стрижки! Локони стають живими, об’ємними і блискучими. Догляд у ці дні дає максимальну енергію волоссю.
Спадний Місяць — волосся росте повільніше, але стрижка допомагає приборкати непокірні пасма, оздоровити кінчики та зберегти форму зачіски надовго.
Молодик — стригти волосся в ці дні не радять. Локони ростуть повільно, форма не тримається, а кінчики можуть сіктися. Краще обмежитися легким доглядом або масками.
Зростальний Місяць — головний час для активного росту волосся! Стрижки додають об’єму та сили, фарбування та лікувальні процедури працюють найефективніше.
Найсприятливіші та несприятливі дні
Для стрижки: 1–3, 19–29, 30 число.
Несприятливі: 16–18 квітня.
Для догляду та підрізання кінчиків: 4–15 число.
З цим календарем ваші локони отримають максимум користі від кожної процедури. Підстригайтеся в правильний день — і волосся віддячить блиском, силою та здоров’ям!