Місячний календар стрижок на червень 2025 року: не пропустіть дати, коли можна змінювати імідж

Місячний календар стрижок на червень 2025 року / © Pixabay

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Фази Місяця впливають не лише на наші емоції, настрій і загальне самопочуття, а й безпосередньо віддзеркалюються на стані волосся. Уже багато років люди враховують місячні цикли, плануючи зміни іміджу або догляд за собою, щоб досягти найкращих результатів.

Якщо прагнете, щоб ваша нова зачіска була вдалою, а волосся — міцним і здоровим, обов’язково зверніть увагу на місячний календар стрижок для червня 2025 року.

Оптимальні дні для стрижки волосся у червні 2025 року

Давайте докладно проаналізуємо місячні фази в червні 2025 року та їхній можливий вплив на здоров’я і вигляд вашого волосся.

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Фази Місяця в червні 2025 року та їхній вплив на стан волосся:

Зростальний Місяць (1–10 червня) — найсприятливіший час для будь-яких процедур із волоссям: стрижок, фарбування та догляду, спрямованих на зміцнення і оздоровлення волосся.

Повня (11 червня) — енергетично потужний, але нестабільний період. Шкіра голови може бути підвищено чутливою, тож радикальні зміни — стрижки, фарбування чи хімія — краще відкласти.

Спадний Місяць (12–24 червня) — стрижки у цей період зміцнюють волосся і зменшують ламкість, проте можуть уповільнити його ріст.

Молодик (25–26 червня) — час, коли краще утриматися від будь-яких стрижок чи кардинальних змін іміджу.

Знову зростальний Місяць (27–30 червня) — знову ідеальний період для стрижок, якщо хочете стимулювати ріст волосся і покращити його якість.

Місячний календар стрижок на червень 2025 року

Найкращі дні для стрижки: 3, 4, 5, 6, 12, 13, 18 та 30 червня.

Дні, коли стригтися не рекомендується: 11, 15, 25, 26 червня.

Догляд за волоссям у червні 2025 року з урахуванням місячних фаз

Використовуючи місячні фази червня 2025 року як орієнтир, ви зможете значно підсилити ефективність відновлювальних процедур та живильних масок для волосся.

Зростальний Місяць (1–10 червня, 27-30 червня) — ідеальний час для інтенсивного живлення і відновлення волосся. Воно максимально вбирає корисні речовини, ніби губка, тому сміливо застосовуйте натуральні олії, вітамінні комплекси та робіть масаж шкіри голови для стимуляції росту. У період повного Місяця (11 червня) волосся стає надзвичайно чутливим, тому слід уникати агресивних процедур — фарбування, ламінування чи використання гарячих інструментів. Краще зробити легку живильну маску і дати волоссю можливість відпочити. Під час спадного Місяця (12–24 червня) рекомендується застосовувати пілінги для шкіри голови та шампуні глибокого очищення. У цей період особливо важливо підтримувати корені волосся, зміцнювати їх і запобігати випадінню. У дні молодика (25–26 червня) варто віддати перевагу легкому масажу голови для розслаблення і відновлення балансу. А вже наприкінці місяця, з 27 по 30 червня, відкривається новий сприятливий період для активного догляду і відновлення волосся.