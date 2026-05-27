Місячний календар стрижок на червень 2026 року: сприятливі дні для зміни іміджу

Місячний календар стрижок на червень 2026 року / © pexels.com

Місячний календар стрижок допомагає обрати дні, коли волосся краще росте, стає міцнішим або навпаки — коли варто уникати будь-яких змін.

Фази Місяця у червні 2026 року

Протягом місяця Місяць змінює свій вплив, що важливо враховувати під час планування візиту до перукаря:

1–14 червня — спадний Місяць;

15 червня — Молодик;

16–29 червня — зростальний Місяць;

30 червня — Повний Місяць.

Саме ці періоди визначають, чи буде стрижка сприяти швидкому росту волосся або навпаки — його зміцненню та збереженню форми.

Найсприятливіші дні для стрижки у червні 2026

Астрологічно найбільш вдалими датами для стрижки вважаються:

6, 12, 19 та 25 червня 2026 року.

У ці дні волосся зазвичай краще реагує на зміну форми, швидше відновлюється після процедур і виглядає більш здоровим та блискучим.

Також варто звернути увагу на періоди зростального Місяця — саме вони ідеально підходять для тих, хто хоче відростити довжину або додати об’єму зачісці.

Дні, коли стрижку краще відкласти

Є дати, коли зміни у зовнішності можуть дати непередбачуваний результат. До них належать:

4, 5, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 29 та 30 червня.

У цей період волосся може стати більш ламким, гірше тримати форму або повільніше відновлюватися після стрижки чи фарбування.

Як Місяць впливає на волосся

Різні фази Місяця визначають не лише швидкість росту, а й загальний стан волосся:

Спадний Місяць (1–14 червня) — найкращий час для зміцнення волосся та догляду за кінчиками. Молодик (15 червня) — період енергетичного оновлення, коли будь-які зміни у зовнішності краще відкласти. Зростальний Місяць (16–29 червня) — ідеальний час для швидкого росту волосся та фарбування. Повний Місяць (30 червня) — може робити волосся більш чутливим, тому варто обмежитися легким доглядом.

Поради для догляду за волоссям у червні

Щоб отримати максимальний ефект від стрижки або фарбування:

плануйте зміни на дні зростального Місяця;

уникайте радикальних експериментів у Молодик;

використовуйте живильні маски у спадний період;

регулярно підстригайте кінчики для здорового вигляду.

Такий підхід дозволяє не лише змінити образ, а й підтримати волосся у хорошому стані протягом усього літа.

FAQ

Коли найкраще стригти волосся у червні 2026 року?

Найбільш сприятливими днями вважаються 6, 12, 19 та 25 червня — у цей період волосся краще росте та виглядає здоровішим.

Чи варто стригтися у Молодик?

15 червня (Молодик) вважається несприятливим днем для будь-яких змін у зачісці, тому краще перенести стрижку.

Чи впливає Місяць на ріст волосся?

За місячною традицією, фази Місяця впливають на швидкість росту, структуру та загальний стан волосся, особливо під час стрижки.

