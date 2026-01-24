- Дата публікації
Місячний календар стрижок на лютий 2026 року: дізнайтесь, у які дні змінювати зачіску і доглядати за волоссям
Лютий — це час, коли організм поступово входить у ритм після активного початку року, а зміни у зовнішності даються легше. Саме зараз багато хто планує оновлення зачіски, корекцію форми або доглядові процедури для волосся, щоб виглядати бездоганно.
Місячний календар стрижок на лютий 2026 року допоможе обрати найсприятливіші дні для стрижки, фарбування та відновлення волосся. Плануючи процедури за фазами Місяця, ви забезпечите прогнозований результат, який триматиметься довше та даруватиме здоровий блиск.
Коли краще стригтися у лютому 2026 року
Фази Місяця традиційно враховують під час планування стрижок і догляду за волоссям. У лютому 2026 року вони розподілені досить рівномірно, тож легко обрати дні як для активного росту волосся, так і для оздоровлення та збереження форми зачіски.
Фази Місяця та їх вплив на волосся
Зростальний Місяць (1, 18–28 лютого) — найсприятливіший період для стрижок, якщо ви хочете, щоб волосся швидше відростало, ставало густішим і міцнішим. Також це ідеальний час для фарбування та живильних процедур — волосся краще сприймає догляд, а колір тримається довше.
Повний Місяць (2 лютого) — волосся стає чутливішим, тому радикальні зміни, такі як складні стрижки або експерименти з фарбуванням, краще відкласти. Вибирайте делікатні процедури.
Спадний Місяць (3–16 лютого) — ріст волосся сповільнюється, зате форма зачіски тримається довше, а кінчики менше січуться. Ідеальний час для корекції форми, очищення шкіри голови, відновлювальних масок і процедур проти випадіння.
Молодик (17 лютого) — волосся може реагувати непередбачувано, тому радикальні зміни не рекомендуються. Краще обмежитися м’яким доглядом.
Сприятливі дні для стрижки та догляду
Для оновлення форми та зміцнення волосся: 4–6, 11–13, 18–21, 25–28 лютого;
Для оздоровчих процедур і корекції кінчиків: 7–10, 14–16 лютого;
Уникайте стрижки 2 лютого (повня) та 17 лютого (Молодик), а також днів, коли ви втомлені або погано почуваєтеся.
Догляд за волоссям за фазами Місяця
Зростальний Місяць: живильні та відновлювальні маски, олії, ампульний догляд, засоби для блиску та обʼєму працюють найефективніше. Наприкінці місяця можна поєднувати стрижку з комплексним доглядом.
Повний Місяць: мінімізуйте агресивні впливи — відмовтеся від гарячої укладки, хімічних процедур та експериментів. Вибирайте м’яке зволоження.
Спадний Місяць: оптимальний час для очищення та зміцнення волосся. Скраби для шкіри голови, засоби проти випадіння та відновлювальні маски принесуть найкращий ефект. Стрижка допоможе позбутися посічених кінчиків.
Молодик: догляд максимально делікатний — легкі шампуні, кондиціонери, мінімум стайлінгу. Радикальні процедури краще відкласти.