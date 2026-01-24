Місячний календар стрижок на лютий 2026 року: дізнайтесь, у які дні змінювати зачіску і доглядати за волоссям

Місячний календар стрижок на лютий 2026 / © pexels.com

Місячний календар стрижок на лютий 2026 року допоможе обрати найсприятливіші дні для стрижки, фарбування та відновлення волосся. Плануючи процедури за фазами Місяця, ви забезпечите прогнозований результат, який триматиметься довше та даруватиме здоровий блиск.

Коли краще стригтися у лютому 2026 року

Фази Місяця традиційно враховують під час планування стрижок і догляду за волоссям. У лютому 2026 року вони розподілені досить рівномірно, тож легко обрати дні як для активного росту волосся, так і для оздоровлення та збереження форми зачіски.

Фази Місяця та їх вплив на волосся

Зростальний Місяць (1, 18–28 лютого) — найсприятливіший період для стрижок, якщо ви хочете, щоб волосся швидше відростало, ставало густішим і міцнішим. Також це ідеальний час для фарбування та живильних процедур — волосся краще сприймає догляд, а колір тримається довше. Повний Місяць (2 лютого) — волосся стає чутливішим, тому радикальні зміни, такі як складні стрижки або експерименти з фарбуванням, краще відкласти. Вибирайте делікатні процедури. Спадний Місяць (3–16 лютого) — ріст волосся сповільнюється, зате форма зачіски тримається довше, а кінчики менше січуться. Ідеальний час для корекції форми, очищення шкіри голови, відновлювальних масок і процедур проти випадіння. Молодик (17 лютого) — волосся може реагувати непередбачувано, тому радикальні зміни не рекомендуються. Краще обмежитися м’яким доглядом.

Сприятливі дні для стрижки та догляду

Для оновлення форми та зміцнення волосся: 4–6, 11–13, 18–21, 25–28 лютого;

Для оздоровчих процедур і корекції кінчиків: 7–10, 14–16 лютого;

Уникайте стрижки 2 лютого (повня) та 17 лютого (Молодик), а також днів, коли ви втомлені або погано почуваєтеся.

Догляд за волоссям за фазами Місяця