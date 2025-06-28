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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Місячний календар стрижок на липень 2025 року: сприятливі дати для зміни іміджу

Липень — другий місяць літа, коли приходить час для відпочинку та догляду за собою. Якщо ви плануєте змінити зачіску, обов’язково прислухайтесь до порад експертів. Обирайте сприятливі дати в місячному календарі стрижок на липень 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Місячний календар стрижок на липень 2025 року

Місячний календар стрижок на липень 2025 року / © unsplash.com

Положення Місяця на небі впливає на зростання волосся, а також на його структуру і стан після зміни іміджу. Якщо ви оберете сприятливий для цього день, тоді нова стрижка допоможе зміцнити волосся, додати собі привабливості і впевненості. А ось несприятливий, навпаки, може сильно нашкодити.

Оптимальні дні для стрижки волосся у липні 2025 року

Проаналізувавши фази Місяця в липні 2025 року можна зрозуміти, як саме супутник землі допоможе обрати найоптимальніший час для стрижки.

Фази Місяця в липні 2025 року та їхній вплив на стан волосся:

  • Зростальний Місяць (1–9, 25-31 липня) — якщо ви хочете, щоб волосся швидко росло, було яскравим та насиченим, обирайте цей період.

  • Повня (10 липня) — не рекомендується змінювати щось у своєму зовнішньому вигляді.

  • Спадний Місяць (11-23 липня) — дуже потужний період, особливо, якщо ви прагнете зміцнити корені волосся та мрієте, щоб нова стрижка добре тримала свою форму.

  • Молодик (24 липня) — не варто стригти волосся, фарбувати його, особливо, якщо ви надто чутлива та емоційна людина.

Місячний календар стрижок на липень 2025 року

  • Найкращі дні для стрижки: 3, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 27 липня.

  • Нейтральні дні (можете обирати, якщо не маєте іншого виходу): 6, 10, 18, 22, 25 липня.

  • Дні, коли стригтися не рекомендується: 1, 4, 9, 15, 21, 30 липня.

Якщо ви правильно підберете день, тоді стрижка ще довго тішитиме вас своєю красою, а волосся ростиме довгим і здоровим.

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