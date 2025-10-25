Місячний календар стрижок на листопад 2025 року: змінювати зачіску і фарбувати волосся найкраще в сприятливі дні

Місячний календар стрижок на листопад 2025 року / © unsplash.com

Астрологічні прогнози на листопад виділяють дні, коли зростальний Місяць активно підтримує ріст волосся, роблячи його більш густим, блискучим і життєрадісним.

Календар стрижок на листопад 2025: найкращі дні для росту волосся

Листопад пропонує сприятливі дні для тих, хто хоче прискорити ріст волосся та надати локонам густоти й блиску. Зростальний Місяць у поєднанні з правильними знаками робить стрижку ефективною та естетично вдалою.

1–4 листопада — Місяць у фазі зростання. Ідеальні дні для стрижки на ріст: волосся стає густішим і блискучішим.

12–14 листопада — зростальний Місяць в Овні. Дні для кардинальних змін: боб до підборіддя.

21–23 листопада — Місяць у Раку. Оптимальні дні для м’яких локонів і романтичних образів. Для фарбування обирайте медові відтінки, уникаючи агресивного тепла для збереження кольору.

25 листопада — Місяць у Леві. День для креативних експериментів.

За відгуками стилістів, у ці дні волосся росте на 1–2 см швидше.

Дні для стійкості зачіски та фарбування

8 листопада — спадний Місяць у Скорпіоні. Ідеальний для темних тонів. Стрижку варто обмежити корекцією кінчиків.

15–16 листопада — повня в Тельці. Колір лягає рівно та насичено.

30 листопада — Місяць у Рибах. День для м’яких змін.

Несприятливі дні: коли краще відкласти візит до перукаря