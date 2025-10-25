- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 2 хв
Місячний календар стрижок на листопад 2025 року: змінювати зачіску і фарбувати волосся найкраще в сприятливі дні
Календар стрижок на листопад 2025 — ваш точний компас у світі місячних ритмів, який підкаже найсприятливіші дні для перетворення зачіски та зарядить образ енергією оновлення.
Астрологічні прогнози на листопад виділяють дні, коли зростальний Місяць активно підтримує ріст волосся, роблячи його більш густим, блискучим і життєрадісним.
Календар стрижок на листопад 2025: найкращі дні для росту волосся
Листопад пропонує сприятливі дні для тих, хто хоче прискорити ріст волосся та надати локонам густоти й блиску. Зростальний Місяць у поєднанні з правильними знаками робить стрижку ефективною та естетично вдалою.
1–4 листопада — Місяць у фазі зростання. Ідеальні дні для стрижки на ріст: волосся стає густішим і блискучішим.
12–14 листопада — зростальний Місяць в Овні. Дні для кардинальних змін: боб до підборіддя.
21–23 листопада — Місяць у Раку. Оптимальні дні для м’яких локонів і романтичних образів. Для фарбування обирайте медові відтінки, уникаючи агресивного тепла для збереження кольору.
25 листопада — Місяць у Леві. День для креативних експериментів.
За відгуками стилістів, у ці дні волосся росте на 1–2 см швидше.
Дні для стійкості зачіски та фарбування
8 листопада — спадний Місяць у Скорпіоні. Ідеальний для темних тонів. Стрижку варто обмежити корекцією кінчиків.
15–16 листопада — повня в Тельці. Колір лягає рівно та насичено.
30 листопада — Місяць у Рибах. День для м’яких змін.
Несприятливі дні: коли краще відкласти візит до перукаря
20 листопада — молодик. Волосся слабке, стрижка може сповільнити ріст. Краще зайнятися доглядом із натуральними масками.
7–8 та 10–11 листопада — Місяць у несприятливих знаках. Ризик «не лягти» зачіски та фарби.
24–25 та 28–29 листопада — спадний Місяць. Волосся ламке, дні для релаксу, масок та олій.