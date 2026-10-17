Місячний календар стрижок на листопад 2026 року: сприятливі та несприятливі дні

Місячний календар стрижок на листопад 2026 / © pexels.com

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За місячним календарем, найкращими датами для стрижки в листопаді будуть 6, 13, 19 і 29 листопада. Водночас 4, 7, 9 і 28 листопада вважаються несприятливими для експериментів із зачіскою.

Сприятливі дні для стрижки в листопаді 2026 року

Згідно з місячним календарем, упродовж місяця є дні, які підходять для оновлення зачіски, фарбування та процедур для волосся. Вибір залежить і від того, якого результату ви прагнете: змінити довжину, освіжити колір чи покращити зовнішній вигляд пасом.

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Найкращі дні для стрижки:

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6 листопада — підходить для чоловічих і підліткових стрижок, а також зачісок із нестандартними елементами.

13 листопада — сприятливий день для коротких, виразних та авангардних зачісок.

19 листопада — вдалий час для класичних стрижок, підрівнювання кінчиків і зафарбовування сивини.

29 листопада — день, який календар рекомендує присвятити догляду за волоссям, зокрема процедурам для блиску та гладкості.

До сприятливих дат також належать 8, 20, 21 і 25 листопада. Їх можна розглянути, якщо хочете змінити зачіску або спробувати новий колір.

Коли фарбувати волосся в листопаді 2026 року

Для фарбування волосся місячний календар пропонує звернути увагу на 2, 8, 10, 16, 21, 25 і 26 листопада. Окремі дати вважаються вдалими для яскравих відтінків, а інші — для експериментів із зачіскою та комплексного оновлення образу.

Якщо потрібно зафарбувати сивину або освіжити класичну стрижку, можна обрати 19 чи 30 листопада. Для тонування та процедур, спрямованих на надання волоссю блиску, календар виділяє 29 листопада.

Варто враховувати, що місячний календар не визначає фактичну стійкість фарби чи стан волосся. На результат впливають якість барвника, початковий колір, структура пасом і дотримання рекомендацій майстра.

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Несприятливі дні для стрижки в листопаді

За місячним календарем, деякі дати краще залишити для звичного догляду, якщо ви плануєте кардинально змінити зачіску.

Несприятливими днями для стрижки в листопаді 2026 року вважаються:

4 листопада;

5 листопада;

7 листопада;

9 листопада;

12 листопада;

14 і 15 листопада;

18 листопада;

23 і 24 листопада;

27 і 28 листопада.

Особливо невдалими для експериментів календар називає 4, 7, 9 і 28 листопада. Якщо ви орієнтуєтеся на місячні рекомендації, для складної модельної стрижки або кардинальної зміни кольору краще вибрати іншу дату.

Водночас наукових доказів того, що фази Місяця визначають якість стрижки, швидкість росту волосся чи успішність фарбування, немає. Тому календар варто сприймати як додатковий орієнтир, а рішення ухвалювати з огляду на власні потреби та поради фахівця.

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Місячний календар стрижок на кожен день листопада

Щоб було простіше спланувати візит до перукаря, перегляньте короткий календар сприятливих і несприятливих дат:

1–2 листопада — дні, які календар вважає сприятливими для стрижки та оновлення зачіски.

3 листопада — окремої рекомендації на сторінці календаря не наведено.

4–5 листопада — несприятливі дати для змін зовнішності.

6 листопада — одна з найкращих дат місяця для стрижки.

7 листопада — краще відкласти заплановані експерименти.

8 листопада — сприятливий день для стрижки, фарбування та завивки.

9 листопада — несприятлива дата.

10–11 листопада — підходять для оновлення зачіски та фарбування за рекомендаціями календаря.

12 листопада — небажано планувати стрижку.

13 листопада — одна з найкращих дат місяця.

14–15 листопада — несприятливі дні.

16–17 листопада — сприятливий період для зачісок та укладання.

18 листопада — краще відкласти стрижку, якщо є така можливість.

19 листопада — вдалий день для класичної стрижки та зафарбовування сивини.

20–22 листопада — сприятливі дати для оновлення образу.

23–24 листопада — несприятливі дні.

25–26 листопада — можна запланувати стрижку, фарбування або завивку.

27–28 листопада — несприятливий період для складних змін.

29 листопада — сприятливий день для процедур догляду за волоссям.

30 листопада — підходить для класичної стрижки, підрівнювання кінчиків і зафарбовування сивини.

FAQ

Коли найкраще стригти волосся в листопаді 2026 року?

За місячним календарем, найсприятливіші дні для стрижки — 6, 13, 19 і 29 листопада. Також можна розглянути 8, 20, 21 і 25 листопада. Вибираючи дату, зважайте на бажаний результат і стан волосся.

Коли фарбувати волосся в листопаді 2026 року?

Для фарбування календар рекомендує 2, 8, 10, 16, 21, 25 і 26 листопада. Для зафарбовування сивини також можна розглянути 19 і 30 листопада. Стійкість кольору залежить передусім від барвника, техніки фарбування та структури волосся.

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