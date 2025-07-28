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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Місячний календар стрижок на серпень 2025 року: які дні сприятливі для зміни іміджу

На думку астрологів, дуже важливо враховувати фази Місяця, коли складаєте календар краси. Якщо ви плануєте візит до перукаря в серпні 2025 року, запам’ятайте, які дні сприятливі для цього.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Місячний календар стрижок на серпень 2025 року

Місячний календар стрижок на серпень 2025 року / © unsplash.com

Розташування Місяця на небосхилі має відчутний вплив на ріст волосся, його якість і загальний стан після оновлення зачіски. Якщо вдало обрати день для стрижки, це не лише сприятиме зміцненню волосся, а й додасть зовнішній привабливості та внутрішньої впевненості. Проте невдалий момент може мати протилежний ефект і навіть завдати шкоди.

Фази Місяця у серпні 2025 року

Фази Місяця в липні 2025 року та їхній вплив на стан волосся:

  • Зростальний Місяць (1–8, 24-31 серпня) — цей період слід вибирати, якщо ви хочете, щоб волосся було міцним та швидко росло.

  • Повня (9 серпня) — будь-які зміни в своєму зовнішньому вигляді не рекомендовані.

  • Спадний Місяць (10-22 серпня) — потужний період, стрижка добре триматиме форму, волосся матиме здоровіший вигляд.

  • Молодик (23 серпня) — чутливим та емоційним людям не варто ані стригти, ані фарбувати волосся.

Місячний календар стрижок на серпень 2025 року

  • Найкращими днями для стрижки та фарбування є: 8, 9, 14, 15, 16, 25, 26 серпня.

  • Дні з нейтральним забарвленням (якщо у вас не виходить записатися на інші, можна обирати їх): 1-3, 5-7, 10-13, 17, 20-24, 27-31 серпня.

  • Дні, коли не рекомендується стригтися, фарбуватися, проводити різноманітні маніпуляції: 4, 18, 19 серпня.

У період Місяця, що зростає, добре використовувати маски для живлення волосся. Від процедур, які стимулюють зростання волосся, та сивороток буде особливо відчутний ефект.

В Повню добре зайнятися пілінгом шкіри голови. Але краще уникати агресивних засобів та девайсів під час вкладання пасм.

Оздоровчі процедури найкраще проводити в Місяць, що спадає. Маски проти випадіння волосся, для його зміцнення матимуть найбільший ефект. Розпочніть курс лікування, якщо є проблеми зі шкірою голови чи лупа.

В Молодик краще уникати будь-яких процедур, навіть тих, які не пов’язані з фарбуванням або стрижкою.

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