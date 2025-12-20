Місячний календар стрижок на січень 2026 року: коли йти до перукарні, щоб залучити гроші

Місячний календар стрижок на січень 2026 року / © pexels.com

Січень 2026 року починається з Повного Місяця в Раку 3 січня і завершиться Молодиком у Козерозі 18 січня. Між цими датами зірки дарують кілька чудових моментів для догляду, фарбування та оновлення образу.

Чому місячний календар важливий для волосся

Волосся — не просто окраса, а віддзеркалення енергії та стану здоров’я. Вважається, що Місяць керує ростом і силою волосся. Вдало підібраний день для стрижки чи фарбування допомагає розкрити внутрішню красу, притягнути удачу і гармонію. А у несприятливі дні експерименти з зачіскою можуть ослабити волосся та забрати його життєву енергію.

Щоб стрижка працювала на користь, існує місячний календар.

Місячний календар стрижок на січень 2026 року

Місячні ритми впливають не лише на знаки зодіаку, а й на стан волосся, шкіри та нігтів. Конкретні дні підкажуть, коли варто робити процедури краси:

1 січня — Місяць у Близнюках: волосся примхливе, але підходить для легкого оновлення або завивки.

2 січня — Близнюки → Рак: не стрижемося, краще відновлювальні процедури.

3 січня — Повня у Раку: емоції на піку, волосся вбирає будь-яку енергію. Маски — так, стрижка — ні.

4–5 січня — Місяць у Леві: ідеальний час для стрижки та фарбування у теплі тони. Волосся набуває блиску та об’єму.

6–8 січня — Місяць у Діві: підходить для лікування та відновлення волосся, кардинальні зміни — краще відкласти.

9–10 січня — Місяць у Терезах: фарбування ляже ідеально, експерименти з образом вдалими.

11–13 січня — Місяць у Скорпіоні: енергія для фарбування у глибокі тони, але стрижка — не найкраща ідея.

14–16 січня — Місяць у Стрільці: стрижка подарує відчуття легкості і свободи, зміцнювальні процедури — вдалий час.

17 січня — Місяць у Козерозі: ідеальна стрижка, волосся росте густим та здоровим.

18 січня — Молодик у Козерозі: гарний час для роздумів про новий образ, але не для стрижки.

19–20 січня — Місяць у Водолії: підходить для радикальних змін та креативних стрижок.

21–22 січня — Місяць у Рибах: від стрижки краще утриматися, робимо живильні та зволожувальні процедури.

23–24 січня — Місяць в Овні: підрівняти кінчики — ріст волосся прискориться, легкі оновлення — доречно.

25–26 січня — Місяць у Тельці: найкращі дні для стрижки та фарбування — волосся стає густішим і стійким до укладки.

27–29 січня — Місяць у Близнюках: підходить для об’ємних зачісок та легких оновлень, але ріст волосся може бути нерівномірним.

30–31 січня — Місяць у Раку: волосся тонке та м’яке, маски — так, стрижка — ні.

Найкращі дні для стрижки та фарбування

4–5 січня (Лев) — блиск, об’єм, теплі тони у фарбуванні.

17 січня (Козеріг) — стрижка зробить волосся густим та сильним.

25–26 січня (Телець) — ідеальні дні для густого волосся, стійкого кольору та легкої укладки.

Несприятливі дні для стрижки

3 січня (Повня у Раку) — волосся вбирає зайві емоції.

18 січня (Молодик у Козерозі) — утриматися від змін.

30–31 січня (Місяць у Раку) — волосся стає тонким, ріст сповільнюється.

Чи варто довіряти місячному календарю

Вибір за вами. Астрологи впевнені: Місяць впливає на природні процеси, але головний фактор здоров’я волосся — догляд, харчування та спокій. Вважайте місячні дні приємним бонусом, який може підвищити настрій та додати впевненості у собі.