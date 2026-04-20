Місячний календар стрижок на травень 2026 року: найкращі дати для росту та зміцнення волосся

Вибір правильної дати для стрижки чи фарбування може вплинути на те, який вигляд матиме волосся після процедури та як швидко воно відновлюватиметься. Саме тому перед записом до майстра варто заздалегідь перевірити, які дні будуть найбільш вдалими.

Напередодні літа багато хто прагне змінити образ, зробити волосся доглянутішим і більш живим. У цей період місячний календар стрижок на травень 2026 року стає особливо актуальним, адже допомагає обрати оптимальний час для будь-яких б’юті-процедур — від легкої корекції кінчиків до повної зміни стилю.

Як фази Місяця впливають на стрижку волосся у травні 2026 року

Залежність між фазами Місяця та станом волосся давно стала популярною практикою серед тих, хто прагне отримати прогнозований результат після стрижки. Різні періоди підходять для різних цілей — від активного росту до збереження форми зачіски.

Зростальний Місяць (1–13 травня)

Це найкращий час для тих, хто хоче пришвидшити ріст волосся. Підстригання у цей період стимулює оновлення та сприяє густоті.

Повня (14 травня)

День максимальної енергії, який асоціюють із радикальними змінами. Ідеальний момент для нової зачіски, зміни довжини або сміливого експерименту зі стилем.

Спадний Місяць (15–28 травня)

Цей період підходить для тих, хто хоче довше зберегти форму стрижки. Волосся відростає повільніше, зате зачіска виглядає охайною тривалий час.

Молодик (29 травня)

Дата, яку традиційно вважають несприятливою для будь-якого втручання у волосся. У цей день краще відкласти і стрижку, і фарбування.

Найкращі дні для стрижки волосся у травні 2026 року

Якщо орієнтуватися на місячний календар, найбільш сприятливими датами для візиту до перукаря стануть: 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 22 та 23 травня.

3–4 травня — ідеальні для легкого оновлення зачіски та підрізання кінчиків;

9–10 травня — підходять для зміцнення волосся та базового догляду;

16–18 травня — оптимальні для коротких і модельних стрижок (каре, боб);

22–23 травня — сприяють оздоровленню волосся та покращенню його вигляду.

Коли краще утриматися від стрижки

Найменш вдалим днем вважається 29 травня — період молодика. У цей час не рекомендують проводити жодних процедур із волоссям.

Також обережність радять проявляти у дні зміни фаз Місяця — вони не найкращі для експериментів із зовнішністю.

Сприятливі дні для фарбування волосся

Планувати фарбування у травні 2026 року найкраще від 5 до 12 числа. Цей період підходить для:

тонування та освіження кольору;

зафарбовування сивини;

м’якої зміни відтінку;

підтримання насиченості кольору.

Для кардинальних змін у кольорі варто звернути увагу на 14 травня — цей день підходить для сміливих б’юті-рішень.

Коли варто змінювати імідж

Якщо ви давно планували різку зміну — коротку стрижку або повне перевтілення — найкращим моментом стане 14 травня.

Натомість для делікатного оновлення без радикальних кроків підійде 22 травня — вдалий день для легких змін і догляду.

Орієнтація на місячний календар стрижок допоможе не лише вдало змінити образ, а й підтримати природну силу, блиск і добробут волосся.