Місячний календар стрижок на вересень 2025 року: найкращі дати для залучення грошей і відновлення волосся

Астрологи вважають, що Місяць впливає не лише на наш настрій та емоційний стан, а й на здоров’я та вигляд волосся.

Місячний календар стрижок на вересень 2025 року

Місячний календар стрижок на вересень 2025 року / © unsplash.com

Правильно підібраний день для стрижки може не лише забезпечити красиву зачіску, а й сприяти фінансовому добробуту та зміцненню впевненості в собі.

Фази Місяця у вересні 2025 року

  • Зростальний Місяць: 1–6 та 22–30 вересня;

  • Повня: 7 вересня;

  • Спадний Місяць: 8–20 вересня;

  • Молодик: 21 вересня.

Під час зростання Місяця волосся швидко відновлюється, тож навіть якщо стрижка вийде неідеальною, це не стане проблемою. На спадний Місяць варто планувати більш довгострокові зміни — наприклад, стрижку, яка допоможе сповільнити ріст волосся.

Які дні для стрижки сприятливі та несприятливі у вересні 2025 року

  • Найсприятливіші дні для стрижки у вересні: 2–5, 11, 13, 17–19, 22–23, 25;

  • Дні, коли краще утриматися від зміни волосся: 1, 7–9, 15–16, 24, 26, 29.

Коли варто робити "грошову" стрижку

Щоб привернути фінансовий успіх, найсприятливіші дні для стрижки у вересні — 2, 5, 13–14, 21 та 22–25 числа.

Коли стригти волосся для його здоров’я: місячний календар на вересень 2025 року

Для оздоровлення волосся обирайте стрижку у ці вересневі дні: 2–4, 12–14, 19, 21–23 та 28. Регулярні стрижки у сприятливий період допоможуть зробити волосся густішим, міцнішим і надати зачісці доглянутого, сяйного вигляду.

Коли краще фарбувати волосся у вересні 2025 року

  • Найсприятливіші дні для фарбування волосся у вересні: 5, 11, 13, 17–20, 22–23, 25, 30 — колір ляже яскраво і протримається довше.

  • Дні, коли краще уникати експериментів з відтінками: 1–2, 8–9, 24, 26–27 — фарбування у цей період може не виправдати очікувань.

Коли робити завивання й укладання волосся

Ідеальні дні для укладання волосся у вересні — 10–11, 13, 17–19 та 22. У цей час волосся легко піддається формуванню, а зачіска довго зберігатиме свій бездоганний вигляд.

