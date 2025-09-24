Місячний календар стрижок на жовтень 2025 року: який день обрати, щоб змінити свій імідж

Місячний календар стрижок на жовтень 2025 року / © Pixabay

Астрологи радять обирати дату візиту до перукаря, спираючись на фази Місяця. Правильно підібраний день здатний вплинути не лише на зовнішній вигляд, а й на внутрішній стан, життєву енергію та самопочуття.

Коли найкраще стригти волосся у жовтні 2025 року

Розглянемо фази Місяця та їхній вплив на стан і ріст волосся:

Місяць, що зростає (1–6 жовтня) — ідеальний час для стрижки та фарбування. Волосся швидко відновлюється, росте густим і міцним. Фарбування буде стійким, а кольори — яскравими. Цей період сприяє позитивним змінам у житті.

Повний Місяць (7 жовтня) — не найсприятливіший день для експериментів із зачіскою. Стрижка може зробити волосся неслухняним, а фарбування — нестійким. Краще зосередитися на догляді та відновленні волосся.

Спадний Місяць (8–20 жовтня) — оптимальний час для тих, хто хоче зберегти форму зачіски надовго. Ріст волосся сповільнюється, але воно стає міцнішим. Для фарбування підходять темні відтінки.

Молодик (21 жовтня) — день, коли краще уникати стрижок і фарбування. Волосся потребує відпочинку та ніжного догляду вдома.

Місяць, що зростає (22–31 жовтня) — сприятливий період для оновлення зачіски та експериментів із кольором. Стрижка посилить волосся, прискорить ріст, а фарбування буде насиченим та довговічним.

Місячний календар стрижок на жовтень 2025 року

Сприятливі дні для стрижки: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 жовтня;

Дні, коли не рекомендується стригтися: 7, 12, 21 жовтня.

Ці дати допоможуть досягти тривалого ефекту від процедур та зміцнити волосся як зовні, так і зсередини завдяки вітамінним комплексам.