Місячний календар стрижок на жовтень 2025 року: який день обрати, щоб змінити свій імідж
У жовтні 2025 року Місяць відкриває низку сприятливих днів для оновлення зачіски, фарбування та повноцінного догляду за волоссям.
Астрологи радять обирати дату візиту до перукаря, спираючись на фази Місяця. Правильно підібраний день здатний вплинути не лише на зовнішній вигляд, а й на внутрішній стан, життєву енергію та самопочуття.
Коли найкраще стригти волосся у жовтні 2025 року
Розглянемо фази Місяця та їхній вплив на стан і ріст волосся:
Місяць, що зростає (1–6 жовтня) — ідеальний час для стрижки та фарбування. Волосся швидко відновлюється, росте густим і міцним. Фарбування буде стійким, а кольори — яскравими. Цей період сприяє позитивним змінам у житті.
Повний Місяць (7 жовтня) — не найсприятливіший день для експериментів із зачіскою. Стрижка може зробити волосся неслухняним, а фарбування — нестійким. Краще зосередитися на догляді та відновленні волосся.
Спадний Місяць (8–20 жовтня) — оптимальний час для тих, хто хоче зберегти форму зачіски надовго. Ріст волосся сповільнюється, але воно стає міцнішим. Для фарбування підходять темні відтінки.
Молодик (21 жовтня) — день, коли краще уникати стрижок і фарбування. Волосся потребує відпочинку та ніжного догляду вдома.
Місяць, що зростає (22–31 жовтня) — сприятливий період для оновлення зачіски та експериментів із кольором. Стрижка посилить волосся, прискорить ріст, а фарбування буде насиченим та довговічним.
Місячний календар стрижок на жовтень 2025 року
Сприятливі дні для стрижки: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 28, 31 жовтня;
Дні, коли не рекомендується стригтися: 7, 12, 21 жовтня.
Ці дати допоможуть досягти тривалого ефекту від процедур та зміцнити волосся як зовні, так і зсередини завдяки вітамінним комплексам.