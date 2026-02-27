ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
2 хв

Місячний посівний календар 2026 року: найвдаліші дні для висаджування перцю за фазами

Перець — теплолюбна овочева культура з тривалим вегетаційним періодом, тому його насіння слід сіяти на розсаду завчасно.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Висівання розсади перцю 2026 року

Висівання розсади перцю 2026 року / © pexels.com

Досвідчені садівники враховують не лише погодні умови, а й фази Місяця, адже місячний цикл впливає на ріст і розвиток рослин, а також на майбутній урожай.

Чому важливо сіяти перець за місячним календарем

Для культур, що формують плоди над землею, оптимальний час для висівання — період зростання Місяця. У ці дні активізується сокорух, стимулюється розвиток надземної частини рослин і закладаються майбутні плоди.

Натомість у дні повного Місяця та молодика сіяти не рекомендується. Цей час краще використати для підготовки ґрунту та обробки насіння.

Сприятливі дати для посіву перцю на розсаду у лютому 2026 року

  • 25–28 лютого — Місяць, що росте.

Цей період ідеально підходить для посіву ранніх і середньостиглих сортів перцю.

Місячні фази та посів перцю у березні 2026 року

  • 1–2 березня — Місяць, що росте;

  • 3 березня — повний Місяць (не сіяти);

  • 4–18 березня — спадний Місяць (менш сприятливий для висівання);

  • 19 березня — новий Місяць (не сіяти);

  • 20–31 березня — Місяць, що росте.

Найкращі дні для висівання перцю в березні: 1–2 та 20–31 числа.

Ці дати забезпечують оптимальні умови для розвитку надземної частини рослин, що прямо впливає на майбутній урожай.

Дні, коли краще утриматися від висівання: 3 та 19 березня, а також період спадного Місяця 4–18 березня.

Як правильно вирощувати розсаду перцю

Щоб розсада була здоровою і міцною:

  1. Температура: +22…+25°C, без протягів.

  2. Ґрунт: легкий, пухкий і поживний для розвитку кореневої системи.

  3. Освітлення: яскраве, особливо на ранніх етапах росту.

  4. Поливання: помірне, без застою води, щоб уникнути загнивання коренів та хвороб.

Дотримання цих правил разом зі сприятливими датами посіву за місячним календарем 2026 року гарантує здорову розсаду та щедрий урожай солодкого перцю.

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie