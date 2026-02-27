Місячний посівний календар 2026 року: найвдаліші дні для висаджування перцю за фазами

Висівання розсади перцю 2026 року / © pexels.com

Реклама

Досвідчені садівники враховують не лише погодні умови, а й фази Місяця, адже місячний цикл впливає на ріст і розвиток рослин, а також на майбутній урожай.

Чому важливо сіяти перець за місячним календарем

Для культур, що формують плоди над землею, оптимальний час для висівання — період зростання Місяця. У ці дні активізується сокорух, стимулюється розвиток надземної частини рослин і закладаються майбутні плоди.

Натомість у дні повного Місяця та молодика сіяти не рекомендується. Цей час краще використати для підготовки ґрунту та обробки насіння.

Реклама

Сприятливі дати для посіву перцю на розсаду у лютому 2026 року

25–28 лютого — Місяць, що росте.

Цей період ідеально підходить для посіву ранніх і середньостиглих сортів перцю.

Місячні фази та посів перцю у березні 2026 року

1–2 березня — Місяць, що росте;

3 березня — повний Місяць (не сіяти);

4–18 березня — спадний Місяць (менш сприятливий для висівання);

19 березня — новий Місяць (не сіяти);

20–31 березня — Місяць, що росте.

Найкращі дні для висівання перцю в березні: 1–2 та 20–31 числа.

Ці дати забезпечують оптимальні умови для розвитку надземної частини рослин, що прямо впливає на майбутній урожай.

Дні, коли краще утриматися від висівання: 3 та 19 березня, а також період спадного Місяця 4–18 березня.

Реклама

Як правильно вирощувати розсаду перцю

Щоб розсада була здоровою і міцною:

Температура: +22…+25°C, без протягів. Ґрунт: легкий, пухкий і поживний для розвитку кореневої системи. Освітлення: яскраве, особливо на ранніх етапах росту. Поливання: помірне, без застою води, щоб уникнути загнивання коренів та хвороб.

Дотримання цих правил разом зі сприятливими датами посіву за місячним календарем 2026 року гарантує здорову розсаду та щедрий урожай солодкого перцю.