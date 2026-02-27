- Дата публікації
Місячний посівний календар 2026 року: найвдаліші дні для висаджування перцю за фазами
Перець — теплолюбна овочева культура з тривалим вегетаційним періодом, тому його насіння слід сіяти на розсаду завчасно.
Досвідчені садівники враховують не лише погодні умови, а й фази Місяця, адже місячний цикл впливає на ріст і розвиток рослин, а також на майбутній урожай.
Чому важливо сіяти перець за місячним календарем
Для культур, що формують плоди над землею, оптимальний час для висівання — період зростання Місяця. У ці дні активізується сокорух, стимулюється розвиток надземної частини рослин і закладаються майбутні плоди.
Натомість у дні повного Місяця та молодика сіяти не рекомендується. Цей час краще використати для підготовки ґрунту та обробки насіння.
Сприятливі дати для посіву перцю на розсаду у лютому 2026 року
25–28 лютого — Місяць, що росте.
Цей період ідеально підходить для посіву ранніх і середньостиглих сортів перцю.
Місячні фази та посів перцю у березні 2026 року
1–2 березня — Місяць, що росте;
3 березня — повний Місяць (не сіяти);
4–18 березня — спадний Місяць (менш сприятливий для висівання);
19 березня — новий Місяць (не сіяти);
20–31 березня — Місяць, що росте.
Найкращі дні для висівання перцю в березні: 1–2 та 20–31 числа.
Ці дати забезпечують оптимальні умови для розвитку надземної частини рослин, що прямо впливає на майбутній урожай.
Дні, коли краще утриматися від висівання: 3 та 19 березня, а також період спадного Місяця 4–18 березня.
Як правильно вирощувати розсаду перцю
Щоб розсада була здоровою і міцною:
Температура: +22…+25°C, без протягів.
Ґрунт: легкий, пухкий і поживний для розвитку кореневої системи.
Освітлення: яскраве, особливо на ранніх етапах росту.
Поливання: помірне, без застою води, щоб уникнути загнивання коренів та хвороб.
Дотримання цих правил разом зі сприятливими датами посіву за місячним календарем 2026 року гарантує здорову розсаду та щедрий урожай солодкого перцю.