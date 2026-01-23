ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
12
Час на прочитання
1 хв

Місячний посівний календар на лютий 2026 року: сприятливі дні, щоб розсада росла як на дріжджах

Місячний посівний календар допомагає садівникам і городникам планувати посів та посадку рослин так, щоб урожай був максимально щедрим.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Місячний посівний календар лютий 2026 року

Місячний посівний календар лютий 2026 року / © pexels.com

У останній місяць зими садівники закладають основу для майбутнього врожаю. В теплицях та контейнерах висівають розсаду, яку згодом пересадять у відкритий ґрунт після потепління.

Фази Місяця у лютому 2026 року

  • 1 лютого — Місяць, що росте;

  • 2 лютого — повний Місяць;

  • 3–16 лютого — спадний Місяць;

  • 17 лютого — новий Місяць;

  • 18–28 лютого — Місяць, що росте.

Сприятливі дні для висівання

Найбільш вдалими днями для роботи в саду та на городі у лютому 2026 року будуть: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 число.

У лютому сіють розсаду овочів, зелені, а також готують ягідні та квіткові культури:

  • Цибуля на зелень, часник (контейнери, теплиця): 1–5, 8–10;

  • Салат, шпинат, кріп, петрушка: 15–20, 22–25;

  • Редис (теплиця): 8–10, 22–25;

  • Мікрозелень (рукола, гірчиця, горох): 1–5, 15–20;

  • Перець солодкий і гострий (розсада): 15–20;

  • Баклажани (розсада): 15–20;

  • Томати для теплиць (розсада): 22–25;

  • Селера коренева (розсада): 1–5;

  • Однорічні квіти (петунія, лобелія, бегонія): 8–10, 15–20;

  • Багаторічні квіти з тривалим розвитком: 1–5, 22–25;

  • Кімнатні рослини (пересадка, живцювання): 8–10, 22–25.

Несприятливі дні для висівання

Не рекомендується сіяти та садити у такі дні лютого: 11, 12, 13, 26–28 числа.

У ці дні можна зайнятися підготовчими роботами:

  • догляд за кімнатними рослинами;

  • сортування та обробка насіння;

  • ремонт та придбання садового інструменту.

Дата публікації
Кількість переглядів
12
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie