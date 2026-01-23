- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 12
- Час на прочитання
- 1 хв
Місячний посівний календар на лютий 2026 року: сприятливі дні, щоб розсада росла як на дріжджах
Місячний посівний календар допомагає садівникам і городникам планувати посів та посадку рослин так, щоб урожай був максимально щедрим.
У останній місяць зими садівники закладають основу для майбутнього врожаю. В теплицях та контейнерах висівають розсаду, яку згодом пересадять у відкритий ґрунт після потепління.
Фази Місяця у лютому 2026 року
1 лютого — Місяць, що росте;
2 лютого — повний Місяць;
3–16 лютого — спадний Місяць;
17 лютого — новий Місяць;
18–28 лютого — Місяць, що росте.
Сприятливі дні для висівання
Найбільш вдалими днями для роботи в саду та на городі у лютому 2026 року будуть: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 число.
У лютому сіють розсаду овочів, зелені, а також готують ягідні та квіткові культури:
Цибуля на зелень, часник (контейнери, теплиця): 1–5, 8–10;
Салат, шпинат, кріп, петрушка: 15–20, 22–25;
Редис (теплиця): 8–10, 22–25;
Мікрозелень (рукола, гірчиця, горох): 1–5, 15–20;
Перець солодкий і гострий (розсада): 15–20;
Баклажани (розсада): 15–20;
Томати для теплиць (розсада): 22–25;
Селера коренева (розсада): 1–5;
Однорічні квіти (петунія, лобелія, бегонія): 8–10, 15–20;
Багаторічні квіти з тривалим розвитком: 1–5, 22–25;
Кімнатні рослини (пересадка, живцювання): 8–10, 22–25.
Несприятливі дні для висівання
Не рекомендується сіяти та садити у такі дні лютого: 11, 12, 13, 26–28 числа.
У ці дні можна зайнятися підготовчими роботами:
догляд за кімнатними рослинами;
сортування та обробка насіння;
ремонт та придбання садового інструменту.