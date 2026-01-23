Місячний посівний календар на лютий 2026 року: сприятливі дні, щоб розсада росла як на дріжджах

Місячний посівний календар лютий 2026 року / © pexels.com

Реклама

У останній місяць зими садівники закладають основу для майбутнього врожаю. В теплицях та контейнерах висівають розсаду, яку згодом пересадять у відкритий ґрунт після потепління.

Фази Місяця у лютому 2026 року

1 лютого — Місяць, що росте;

2 лютого — повний Місяць;

3–16 лютого — спадний Місяць;

17 лютого — новий Місяць;

18–28 лютого — Місяць, що росте.

Сприятливі дні для висівання

Найбільш вдалими днями для роботи в саду та на городі у лютому 2026 року будуть: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 число.

У лютому сіють розсаду овочів, зелені, а також готують ягідні та квіткові культури:

Реклама

Цибуля на зелень, часник (контейнери, теплиця): 1–5, 8–10;

Салат, шпинат, кріп, петрушка: 15–20, 22–25;

Редис (теплиця): 8–10, 22–25;

Мікрозелень (рукола, гірчиця, горох): 1–5, 15–20;

Перець солодкий і гострий (розсада): 15–20;

Баклажани (розсада): 15–20;

Томати для теплиць (розсада): 22–25;

Селера коренева (розсада): 1–5;

Однорічні квіти (петунія, лобелія, бегонія): 8–10, 15–20;

Багаторічні квіти з тривалим розвитком: 1–5, 22–25;

Кімнатні рослини (пересадка, живцювання): 8–10, 22–25.

Несприятливі дні для висівання

Не рекомендується сіяти та садити у такі дні лютого: 11, 12, 13, 26–28 числа.

У ці дні можна зайнятися підготовчими роботами: