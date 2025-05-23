Місячний посівний календар на червень 2025 року: запишіть сприятливі дні для городних робіт на початку літа

Місячний посівний календар на червень 2025 року / © Pixabay

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Початок літа ознаменовується бурхливим зростанням рослин і стартом активного догляду за ними у відкритому ґрунті. У червні також настає сприятливий час для висаджування теплолюбних культур, а деякі рослини продовжують висівати вдруге для подовження врожаю.

Місячні фази у червні 2025 року: орієнтир для городників

Для досвідчених садівників і городників фази Місяця слугують важливим природним компасом у плануванні робіт. Упродовж червня 2025 року небесний супутник проходитиме такі етапи:

зростальний Місяць: 1 — 10 червня та 26 — 30 червня;

повня: 11 червня;

спадний Місяць: 12 — 24 червня;

молодик: 25 червня.

Сприятливі дні для городництва і садівництва

У червні 2025 року найсприятливіші дні для садово-городніх робіт припадають на такі дати: від 3 до 9, а також від 12 до 18 число.

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Саме в ці дні, за місячним календарем, природні ритми гармонійно сприяють розвитку рослин, тому будь-які аграрні справи — висаджування, пересадка, полив, підживлення, обрізання чи прополювання — будуть особливо ефективними. Використання цих періодів допоможе покращити приживлюваність культур, зміцнити їхній імунітет і закласти основу для щедрого врожаю.

Що й коли доцільно висівати в червні 2025 року

Червень — ідеальний період для повторного або пізнього висіву багатьох культур, особливо з урахуванням місячного календаря, який підказує найвдаліші дні для робіт. Ось детальний перелік культур, які можна сіяти цього місяця, разом із найсприятливішими датами:

Огірки (повторне висівання): оптимально висівати 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19 та 20 червня. Воно дозволяє отримати пізніший, але рясний врожай.

Кабачки й гарбузи: ці теплолюбні рослини варто висівати 5, 6, 7, 11, 12, 18 та 19 числа.

Коренеплоди (морква, буряк, редис, дайкон): сійте їх 6–7, 12–18, 20 та 21 червня — це сприятиме формуванню якісних і солодких плодів.

Кукурудза: найбільш продуктивно її сіяти 4, 5, 6, 10–12, 19 і 20 червня.

Бобові культури (квасоля, горох): віддавайте перевагу датам 5, 6, 11, 12, 18–20 червня.

Листова зелень (шпинат, рукола, кріп): найкраще висівати 6, 7, 11–13, 19 і 20 числа, щоб отримати рясний і ароматний урожай.

Буряк (на повторне висівання): придатні дні — 4–6, 10–12, 19 і 20 червня.

Капуста (пізньостиглі сорти): сійте 5–7, 11–12, 19 та 20 червня — рослини встигнуть сформуватися до осені.

Сидерати (гірчиця, овес): їх доцільно висівати 6–7, 12–13, а також 20–21 червня для оздоровлення ґрунту та підготовки до наступного сезону.

Несприятливі дні за місячним посівним календарем

У червні 2025 року є дні, коли краще утриматися від посіву та висаджування рослин — це 1, 2, 10, 11, а також період від 25 до 30 червня. У ці дати місячні фази не сприяють ефективному укоріненню та росту культур, тому посівні роботи можуть бути менш результативними.

Однак цей час не варто вважати втраченим — його можна з користю присвятити іншим важливим аграрним завданням, зокрема:

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догляду за вже висадженими рослинами;

профілактиці та лікуванню хвороб культур;

захисній обробці від шкідників;

прополюванню бур’янів;

розпушуванню ґрунту для покращення аерації;

внесенню органічних або мінеральних добрив.

Такі роботи у несприятливі для посіву дні допоможуть зміцнити рослини, підтримати їхній розвиток і створити сприятливі умови для майбутнього врожаю.