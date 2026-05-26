Місячний посівний календар на червень 2026 року: городні роботи на початок літа

Червень — один із найактивніших місяців для городників і садівників. Це період, коли ґрунт уже добре прогрітий, ризики весняних заморозків залишилися позаду, а рослини активно входять у фазу росту.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Місячний посівний календар на червень 2026 року

Місячний посівний календар на червень 2026 року / © pexels.com

Саме зараз на грядках стартують повторні посіви, висаджуються теплолюбні культури та проводяться основні літні роботи.

Щоб отримати стабільний і щедрий урожай, багато дачників орієнтуються не лише на погоду, а й на місячний посівний календар. Він допомагає визначити дні, коли рослини краще приживаються та швидше розвиваються.

Фази Місяця в червні 2026 року

У червні 2026 року Місяць проходитиме через стандартні фази, кожна з яких має своє значення для городніх робіт:

  1. Зростальний Місяць (16-29 червня) — період активного росту рослин. Найкраще підходить для посіву культур, що формують надземну частину (огірки, кабачки, зелень, квасоля).

  2. Повня (30 червня) — час максимальної енергії природи, але не найкращий для посадок. У цей день зазвичай утримуються від активних посівів.

  3. Спадний Місяць (1-14 червня) — сприятливий для коренеплодів (морква, буряк, редис), а також для догляду за ґрунтом.

  4. Новий Місяць (15 червня) — період спокою, коли краще не проводити посадкові роботи.

Орієнтація на місячні фази дозволяє більш ефективно планувати городні роботи та підвищувати ймовірність гарного врожаю.

Сприятливі дні для висаджування в червні 2026 року

Згідно з місячними фазами, у червні є періоди, коли рослини краще вкорінюються та швидше розвиваються.

Найбільш сприятливі дні: 1–4, 7–8, 12–13, 17, 22–29 червня.

У ці дати рекомендується проводити основні посівні роботи, пересадку розсади та висадку овочевих культур.

Несприятливі дні для робіт у городі

У червні також є дати, коли краще утриматися від активного посіву:

Несприятливі періоди: 5–6, 14–16, 30 червня.

У ці дні бажано зосередитися на догляді за рослинами: поливі, розпушуванні ґрунту, прополюванні або підготовці грядок.

Що можна садити в червні 2026 року

Перший літній місяць дозволяє отримати другий урожай багатьох культур. У сприятливі дні можна висівати:

  1. Овочеві культури — огірки, кабачки, гарбузи, патисони, баштанні культури добре ростуть за теплої погоди, тому їх активно висівають у червні.

  2. Коренеплоди — морква, буряк, редис, редька та пастернак підходять для повторного посіву та осіннього збору.

  3. Зелень і пряні трави — кріп, петрушка, рукола, шпинат, кінза, салати, базилік — швидко дають врожай навіть при літньому посіві.

  4. Бобові та зернові культури — квасоля, горох, нут, а також кукурудза можуть бути висаджені для літнього циклу розвитку.

  5. Квіткові культури — чорнобривці, цинії, айстри, настурції — не лише прикрашають ділянку, а й захищають інші рослини від шкідників.

  6. Сидерати — гірчиця, фацелія, овес використовуються для відновлення родючості ґрунту після основних посівів.

Додаткові роботи в городі в червні

Окрім висівання, червень вимагає активного догляду за ділянкою:

  • регулярне поливання, особливо в спекотні дні;

  • підживлення овочевих культур;

  • формування та підв’язування рослин;

  • боротьба зі шкідниками;

  • мульчування для збереження вологи.

