Місячний посівний календар на червень 2026 року: городні роботи на початок літа
Червень — один із найактивніших місяців для городників і садівників. Це період, коли ґрунт уже добре прогрітий, ризики весняних заморозків залишилися позаду, а рослини активно входять у фазу росту.
Саме зараз на грядках стартують повторні посіви, висаджуються теплолюбні культури та проводяться основні літні роботи.
Щоб отримати стабільний і щедрий урожай, багато дачників орієнтуються не лише на погоду, а й на місячний посівний календар. Він допомагає визначити дні, коли рослини краще приживаються та швидше розвиваються.
Фази Місяця в червні 2026 року
У червні 2026 року Місяць проходитиме через стандартні фази, кожна з яких має своє значення для городніх робіт:
Зростальний Місяць (16-29 червня) — період активного росту рослин. Найкраще підходить для посіву культур, що формують надземну частину (огірки, кабачки, зелень, квасоля).
Повня (30 червня) — час максимальної енергії природи, але не найкращий для посадок. У цей день зазвичай утримуються від активних посівів.
Спадний Місяць (1-14 червня) — сприятливий для коренеплодів (морква, буряк, редис), а також для догляду за ґрунтом.
Новий Місяць (15 червня) — період спокою, коли краще не проводити посадкові роботи.
Орієнтація на місячні фази дозволяє більш ефективно планувати городні роботи та підвищувати ймовірність гарного врожаю.
Сприятливі дні для висаджування в червні 2026 року
Згідно з місячними фазами, у червні є періоди, коли рослини краще вкорінюються та швидше розвиваються.
Найбільш сприятливі дні: 1–4, 7–8, 12–13, 17, 22–29 червня.
У ці дати рекомендується проводити основні посівні роботи, пересадку розсади та висадку овочевих культур.
Несприятливі дні для робіт у городі
У червні також є дати, коли краще утриматися від активного посіву:
Несприятливі періоди: 5–6, 14–16, 30 червня.
У ці дні бажано зосередитися на догляді за рослинами: поливі, розпушуванні ґрунту, прополюванні або підготовці грядок.
Що можна садити в червні 2026 року
Перший літній місяць дозволяє отримати другий урожай багатьох культур. У сприятливі дні можна висівати:
Овочеві культури — огірки, кабачки, гарбузи, патисони, баштанні культури добре ростуть за теплої погоди, тому їх активно висівають у червні.
Коренеплоди — морква, буряк, редис, редька та пастернак підходять для повторного посіву та осіннього збору.
Зелень і пряні трави — кріп, петрушка, рукола, шпинат, кінза, салати, базилік — швидко дають врожай навіть при літньому посіві.
Бобові та зернові культури — квасоля, горох, нут, а також кукурудза можуть бути висаджені для літнього циклу розвитку.
Квіткові культури — чорнобривці, цинії, айстри, настурції — не лише прикрашають ділянку, а й захищають інші рослини від шкідників.
Сидерати — гірчиця, фацелія, овес використовуються для відновлення родючості ґрунту після основних посівів.
Додаткові роботи в городі в червні
Окрім висівання, червень вимагає активного догляду за ділянкою:
регулярне поливання, особливо в спекотні дні;
підживлення овочевих культур;
формування та підв’язування рослин;
боротьба зі шкідниками;
мульчування для збереження вологи.