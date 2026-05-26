Місячний посівний календар на червень 2026 року: городні роботи на початок літа

Місячний посівний календар на червень 2026 року / © pexels.com

Реклама

Саме зараз на грядках стартують повторні посіви, висаджуються теплолюбні культури та проводяться основні літні роботи.

Щоб отримати стабільний і щедрий урожай, багато дачників орієнтуються не лише на погоду, а й на місячний посівний календар. Він допомагає визначити дні, коли рослини краще приживаються та швидше розвиваються.

Фази Місяця в червні 2026 року

У червні 2026 року Місяць проходитиме через стандартні фази, кожна з яких має своє значення для городніх робіт:

Реклама

Зростальний Місяць (16-29 червня) — період активного росту рослин. Найкраще підходить для посіву культур, що формують надземну частину (огірки, кабачки, зелень, квасоля). Повня (30 червня) — час максимальної енергії природи, але не найкращий для посадок. У цей день зазвичай утримуються від активних посівів. Спадний Місяць (1-14 червня) — сприятливий для коренеплодів (морква, буряк, редис), а також для догляду за ґрунтом. Новий Місяць (15 червня) — період спокою, коли краще не проводити посадкові роботи.

Орієнтація на місячні фази дозволяє більш ефективно планувати городні роботи та підвищувати ймовірність гарного врожаю.

Сприятливі дні для висаджування в червні 2026 року

Згідно з місячними фазами, у червні є періоди, коли рослини краще вкорінюються та швидше розвиваються.

Найбільш сприятливі дні: 1–4, 7–8, 12–13, 17, 22–29 червня.

У ці дати рекомендується проводити основні посівні роботи, пересадку розсади та висадку овочевих культур.

Реклама

Несприятливі дні для робіт у городі

У червні також є дати, коли краще утриматися від активного посіву:

Несприятливі періоди: 5–6, 14–16, 30 червня.

У ці дні бажано зосередитися на догляді за рослинами: поливі, розпушуванні ґрунту, прополюванні або підготовці грядок.

Що можна садити в червні 2026 року

Перший літній місяць дозволяє отримати другий урожай багатьох культур. У сприятливі дні можна висівати:

Реклама

Овочеві культури — огірки, кабачки, гарбузи, патисони, баштанні культури добре ростуть за теплої погоди, тому їх активно висівають у червні. Коренеплоди — морква, буряк, редис, редька та пастернак підходять для повторного посіву та осіннього збору. Зелень і пряні трави — кріп, петрушка, рукола, шпинат, кінза, салати, базилік — швидко дають врожай навіть при літньому посіві. Бобові та зернові культури — квасоля, горох, нут, а також кукурудза можуть бути висаджені для літнього циклу розвитку. Квіткові культури — чорнобривці, цинії, айстри, настурції — не лише прикрашають ділянку, а й захищають інші рослини від шкідників. Сидерати — гірчиця, фацелія, овес використовуються для відновлення родючості ґрунту після основних посівів.

Додаткові роботи в городі в червні

Окрім висівання, червень вимагає активного догляду за ділянкою:

регулярне поливання, особливо в спекотні дні;

підживлення овочевих культур;

формування та підв’язування рослин;

боротьба зі шкідниками;

мульчування для збереження вологи.

Новини партнерів