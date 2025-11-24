ТСН у соціальних мережах

Місячний посівний календар на грудень 2025: сприятливі дні, що можна садити та городні поради

Грудень — час підбивати підсумки садово-городніх робіт і будувати плани на наступний рік.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Місячний посівний календар на грудень 2025

Місячний посівний календар на грудень 2025 / © pexels.com

Основна активність у саду та на городі вже завершена, проте турбот менше не стає. Необхідно перевірити стан укриттів для дерев і кущів, підготувати інвентар до наступного сезону, оглянути озимі культури та спланувати весняні посіви.

Для тих, хто не готовий чекати на тепло, грудень надає чудову можливість вирощувати свіжу зелень у теплицях або навіть на підвіконні вдома.

Спланувати роботи максимально ефективно та не пропустити сприятливі дні можна за допомогоюмісячного посівного календаря на грудень 2025 року.

Сприятливі дні для висаджування в грудні 2025

Найбільш вдалими для роботи з рослинами в останній місяць року будуть: 2–4, 6, 7, 15–17, 21, 22, 25, 26, 30 та 31 грудня.

У ці дні можна:

  • висівати свіжу зелень;

  • проводити підзимові висівання;

  • займатися декоративними культурами.

Якщо ґрунт ще не промерз, це також оптимальний час для висаджування хвойних дерев і чагарників.

Що і коли сіяти у грудні 2025

Навіть у зимовий період деякі культури добре ростуть, головне — обирати правильні дні та враховувати погодні умови:

  • Часник та цибуля на зелень — 2–4, 6–7 грудня;

  • Редис, салат, шпинат, петрушка, кріп — 15–17, 21–22 грудня (теплиця або контейнери);

  • Морква, буряк, пастернак — підзимові посіви у пухкий ґрунт 15–17, 25–26 грудня;

  • Базилік, рукола, кінза, мікрозелень — 2–4, 30–31 грудня (в кімнатних умовах);

  • Однорічні квіти (мак, календула, айстра) — 15–17 грудня, якщо ґрунт ще не замерз;

  • Хвойні та декоративні дерева, живоплоти — 6–7, 21–22 грудня при температурі вище –5 °C.

Крім висівання, грудень варто присвятити перевірці укриттів плодових дерев, оновленню шару мульчі та огляду рослин після перших морозів.

Несприятливі дні за місячним посівним календарем у грудні 2025

Дні, коли краще утриматися від висівання та пересаджування: 1, 5, 10–12, 19, 20, 27–29 грудня.

У цей час рослини краще не турбувати. Замість цього можна перевірити умови зберігання овочів, доглядати кімнатні квіти, планувати майбутні садові роботи.

