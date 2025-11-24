- Дата публікації
Місячний посівний календар на грудень 2025: сприятливі дні, що можна садити та городні поради
Грудень — час підбивати підсумки садово-городніх робіт і будувати плани на наступний рік.
Основна активність у саду та на городі вже завершена, проте турбот менше не стає. Необхідно перевірити стан укриттів для дерев і кущів, підготувати інвентар до наступного сезону, оглянути озимі культури та спланувати весняні посіви.
Для тих, хто не готовий чекати на тепло, грудень надає чудову можливість вирощувати свіжу зелень у теплицях або навіть на підвіконні вдома.
Спланувати роботи максимально ефективно та не пропустити сприятливі дні можна за допомогоюмісячного посівного календаря на грудень 2025 року.
Сприятливі дні для висаджування в грудні 2025
Найбільш вдалими для роботи з рослинами в останній місяць року будуть: 2–4, 6, 7, 15–17, 21, 22, 25, 26, 30 та 31 грудня.
У ці дні можна:
висівати свіжу зелень;
проводити підзимові висівання;
займатися декоративними культурами.
Якщо ґрунт ще не промерз, це також оптимальний час для висаджування хвойних дерев і чагарників.
Що і коли сіяти у грудні 2025
Навіть у зимовий період деякі культури добре ростуть, головне — обирати правильні дні та враховувати погодні умови:
Часник та цибуля на зелень — 2–4, 6–7 грудня;
Редис, салат, шпинат, петрушка, кріп — 15–17, 21–22 грудня (теплиця або контейнери);
Морква, буряк, пастернак — підзимові посіви у пухкий ґрунт 15–17, 25–26 грудня;
Базилік, рукола, кінза, мікрозелень — 2–4, 30–31 грудня (в кімнатних умовах);
Однорічні квіти (мак, календула, айстра) — 15–17 грудня, якщо ґрунт ще не замерз;
Хвойні та декоративні дерева, живоплоти — 6–7, 21–22 грудня при температурі вище –5 °C.
Крім висівання, грудень варто присвятити перевірці укриттів плодових дерев, оновленню шару мульчі та огляду рослин після перших морозів.
Несприятливі дні за місячним посівним календарем у грудні 2025
Дні, коли краще утриматися від висівання та пересаджування: 1, 5, 10–12, 19, 20, 27–29 грудня.
У цей час рослини краще не турбувати. Замість цього можна перевірити умови зберігання овочів, доглядати кімнатні квіти, планувати майбутні садові роботи.