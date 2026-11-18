Місячний посівний календар на грудень 2026 року / © pexels.com

Реклама

На підвіконні можна вирощувати свіжу зелень і мікрозелень, висаджувати цибулю на перо, займатися підготовкою насіння до весняного сезону та подбати про захист плодових дерев від морозів і гризунів.

Місячний посівний календар на грудень 2026 року підкаже, які дні найкраще підходять для висівання, висаджування та догляду за рослинами, а коли від городніх робіт варто утриматися. Розповідаємо, коли у грудні буде Молодик і Повня, які дати вважаються сприятливими для садівництва та що можна робити на ділянці взимку.

Реклама

Фази Місяця у грудні 2026 року

Плануючи роботи в саду та на городі, садівники традиційно враховують фази Місяця. Вважається, що вони можуть впливати на розвиток рослин, тому для різних видів робіт обирають відповідні дні.

Реклама

У грудні 2026 року календар передбачає такі періоди:

Спадний Місяць: 1–7 грудня та 24–31 грудня. Цей час традиційно вважають сприятливим для робіт із кореневою системою, висаджування цибулі на перо, вигонки коренеплодів і підготовки насіння до стратифікації. Молодик: 8 грудня о 18:53. Несприятливий період для посіву, пересаджування та вкорінення рослин — 7–9 грудня. Зростальний Місяць: 9–22 грудня. Період, який за місячним календарем підходить для посіву зелені, мікрозелені, кімнатних овочів і догляду за розсадою. Повня: 23 грудня о 19:30. Несприятливий період для активних робіт із рослинами — 22–24 грудня.

16 грудня о 23:43 настане перша чверть Місяця.

Варто пам’ятати, що місячний календар є традиційним орієнтиром для планування садово-городніх робіт. На реальний розвиток рослин насамперед впливають температура, освітлення, вологість і якість ґрунту.

Сприятливі дні для садіння у грудні 2026 року

У грудні основні посівні роботи переміщуються до приміщень. За місячним календарем, найкращі дати залежать від того, яку саме культуру планують вирощувати.

Реклама

Ось коли варто зайнятися різними видами робіт:

Для висівання мікрозелені (гороху, соняшнику, редису, руколи) — 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19 і 21 грудня.

Для вирощування зеленої цибулі на перо — 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 30 і 31 грудня.

Для вигонки коренеплодів (петрушки, селери та буряка) — 2, 3, 4, 5, 26, 27, 30 і 31 грудня.

Для висівання кімнатних томатів, перцю й огірків — 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20 і 21 грудня.

Для стратифікації насіння квітів, суниці та хвойних рослин — 1, 2, 3, 5, 6, 25, 26, 27 і 30 грудня.

Для поливання та підживлення кімнатних рослин — 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 27 і 28 грудня.

Ці дати можна використовувати як орієнтир для планування домашнього городу та зимових садових робіт. Водночас потрібно враховувати потреби конкретних культур, температуру й освітлення.

Несприятливі дні для городніх робіт у грудні 2026 року

За місячним посівним календарем, у періоди Молодика та Повні не рекомендують проводити посіви, пересаджування й укорінення рослин.

У грудні 2026 року такими датами будуть:

Реклама

7–9 грудня — період Молодика, точна фаза якого настане 8 грудня о 18:53.

22–24 грудня — період Повні, точний момент якої припадає на 23 грудня о 19:30.

Ці дні можна присвятити іншим господарським справам: перевірити запаси насіння, впорядкувати садовий інвентар, оглянути овочі в погребі, перевірити укриття багаторічних рослин і підготувати ємності для майбутньої розсади.

Що можна садити та вирощувати у грудні на підвіконні

Навіть узимку можна мати вдома свіжу зелень. Для цього підійдуть культури, які швидко проростають і не потребують великих ємностей.

Найпопулярніші варіанти для зимового городу:

Зелена цибуля. Для вигонки використовують цибулини діаметром 3–4 см. Їх можна висаджувати у ґрунт, тирсу або вермикуліт. За сприятливих умов перше перо можна зрізати приблизно через 14–18 днів. Мікрозелень редису та гірчиці. Перші паростки зазвичай з’являються через кілька днів, а врожай можна отримати приблизно за 6–8 днів. Мікрозелень гороху. Молоді пагони зрізають орієнтовно через 10–12 днів після посіву. Крес-салат. Одна з найпростіших культур для домашнього вирощування. Його можна пророщувати навіть на вологих серветках. Петрушка. Для отримання зелені використовують коренеплоди, які висаджують у горщики з поживним ґрунтом. Шпинат і рукола. Ці культури також можна вирощувати взимку, однак їм потрібне додаткове освітлення.

Щоб рослини добре розвивалися, варто підтримувати температуру вдень на рівні +18…+22 °C, а вночі — не нижче +15 °C. За короткого зимового світлового дня знадобляться фітолампи: бажано забезпечити рослинам 12–14 годин освітлення на добу.

Поливати домашні висаджування рекомендують теплою відстояною водою. Надмірне зволоження ґрунту може призвести до появи плісняви та загнивання коренів.

Які роботи варто виконати в саду та городі у грудні

Хоча взимку більшість рослин перебуває у стані спокою, садова ділянка потребує уваги. Грудень — вдалий час для перевірки зимових укриттів, захисту дерев і підготовки насіння до весняного сезону.

На початку місяця варто оглянути овочесховище. Перевірте запаси картоплі, моркви та буряка, приберіть овочі з ознаками гнилі. Також огляньте захисні сітки на стовбурах молодих дерев, щоб переконатися, що до кори не дістануться миші та зайці.

Якщо випав сніг, його можна використати для додаткового утеплення грядок і пристовбурних кіл дерев. Після сильних снігопадів обережно струсіть важкий мокрий сніг із гілок, щоб вони не зламалися під його вагою.

У середині грудня основну увагу можна приділити домашньому городу. Посійте мікрозелень, висадіть цибулю на перо, перевірте стан кімнатних рослин і за потреби організуйте додаткове освітлення.

Наприкінці місяця варто розпочати підготовку до весняного сезону. Зокрема, можна закласти на стратифікацію насіння лаванди, дельфініума, суниці та деяких хвойних культур. Для цього насіння змішують із вологим піском або перлітом і витримують у холодильнику за температури приблизно +1…+4 °C протягом 30–60 днів, залежно від культури.

Також наприкінці грудня перевірте укриття троянд, гортензій і винограду, огляньте садовий інвентар та складіть план весняних посадок.

Місячний посівний календар на грудень 2026 року допоможе спланувати зимові роботи та знайти час для вирощування свіжої зелені вдома.

Новини партнерів