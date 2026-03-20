Місячний посівний календар на квітень 2026 року: найсприятливіші дні для закладення великого урожаю

Завдяки місячному посівному календарю садівники і городники можуть ефективніше спланувати висаджування культур так, щоб отримати великий урожай.

Місячний посівний календар на квітень 2026 року

Саме квітень — перший активний місяць для всіх садівників і городників. Поступово вже висіваються холодостійкі культури у відкритий ґрунт, а теплолюбиві рослини вирощують в теплицях чи готують до пересаджування.

Фази Місяця в квітні 2026 року

  • Місяць зростає — 1, 18-30 квітня;

  • Повний Місяць — 2 квітня;

  • Місяць спадає — 3-16 квітня;

  • Молодик — 17 квітня.

Найсприятливіші дні для висаджування культур в квітні 2026 року

Для робіт в саду і в городі найкращими днями в квітні 2026 року будуть: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30 число.

Місячний посівний календар на квітень за культурами

  • Фізаліс, томати — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.

  • Баклажани, солодкий перець — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.

  • Гарбузи, огірки, патисони, кабачки, диня, кавуни — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.

  • Бобові — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.

  • Різні види капусти — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19.

  • Салат, цибуля (на зелень), шпинат, петрушка, кріп — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 22, 23.

  • Картопля, буряк, морква, редька, редиска, цибуля (на ріпку), дайкон, часник — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.

  • Ягідні кущі і плодові дерева — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.

  • Багаторічні і однорічні рослини, кімнатні рослини — 13, 14, 15, 19, 22, 23, 29, 30.

  • Бульбові і цибулинні — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15.

Несприятливі дні за місячним посівним календарем на квітень 2026 року

Займатися висіванням, висаджуванням, пересаджуванням городних культур і квітів не рекомендується: 2, 11, 12, 16, 17, 18 квітня.

В ці дні краще зайнятися іншими роботами, зокрема, санітарним обрізанням саду, підготовкою суміші ґрунту, доглядом за кущами і деревами, формуванням крони.

