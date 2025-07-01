Місячний посівний календар на липень 2025 року: чи можна ще щось посадити, які дати сприятливі

Місячний посівний календар на липень 2025 року / © unsplash.com

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Дізнайтеся, які дні в липні 2025 року будуть найбільш сприятливими для висаджування рослин в саду і на городі, а коли краще зайнятися іншими не менш важливими справами.

Місячні фази у липні 2025 року: які коли

Вважається, що фази Місяця впливають на зростання рослин і їхню родючість. Так для роботи на городі краще обирати періоди, коли супутник Землі перебуває у сузір’ї Риб, Тельця, Рака, Скорпіона. А ось його перебування в сузір’ї Овна, Лева та Водолія вважається несприятливим. Упродовж липня 2025 року небесний супутник проходитиме такі етапи:

зростальний Місяць: 1–9 липня та 25-31 липня;

повня: 10 липня;

спадний Місяць: 11-23 липня;

молодик: 24 липня.

Сприятливі дні для городництва і садівництва

У липні 2025 року накращими днями для проведення садово-городніх робіт будуть такі: 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 28, 29 число.

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Що й коли доцільно висівати в липні 2025 року

В липні все ще можна повторно висівати деякі культури. Ось детальний перелік рослин із найсприятливішими для них датами:

Редис (повторне висівання): найкращі дні 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Огірки (друге висівання): обирайте 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Квасоля: найкраще сіяти 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Кріп, рукола, петрушка: вибирайте 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Буряк (повторне висівання): найкращі дати 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Шпинат: найкраще 2, 3, 4, 5, 6, 26, 27, 28, 29, 30.

Пекінська капуста: вибирайте 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, 30, 31.

Редька, ріпа: сійте 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Сидерати (люпин, фацелія, гірчиця): найкраще 4, 5, 6, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Несприятливі дні за місячним посівним календарем

У липні 2025 року є дні, коли нерекомендовано займатися висіванням і висаджуванням рослин — це 1, 13, 25, 26, 30, 31 липня.

Щоб цей час не минув даремно, городники рекомендують присвятити його іншим роботам:

мульчування і підживлення ґрунту;

видалення бур’янів;

профілактичне оброблення від хвороб та шкідників;

розпушування ґрунту.

Ці роботи допоможуть підтримувати грядки належним чином, доглядати за рослинами, щоб отримати великий урожай.

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