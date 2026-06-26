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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Місячний посівний календар на липень 2026 року: сприятливі і несприятливі дні

Липень — один із найактивніших місяців для дачників і городників. У цей період рослини потребують регулярного догляду, підживлення та захисту від спеки.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Місячний посівний календар на липень 2026 року

Місячний посівний календар на липень 2026 року / © pexels.com

Щоб отримати щедрий урожай, багато господарів орієнтуються не лише на погодні умови, а й на фази Місяця. Місячний посівний календар допомагає визначити найкращі дні для висаджування, пересаджування, поливання та інших робіт у саду.

Як фази Місяця впливають на рослини

Астрологічна традиція пов’язує розвиток рослин із місячними фазами:

  1. Зростальний Місяць (15–28 липня) — період активного росту надземної частини рослин. Добре підходить для висівання зелені, огірків, томатів, квітів.

  2. Повня (29 липня) — час максимальної енергії, але не найкращий для висаджування. Рекомендується утриматися від активних робіт із ґрунтом.

  3. Спадний Місяць (1–13 і 30–31 липня) — сприятливий для коренеплодів, обрізання, підживлення та боротьби зі шкідниками.

  4. Молодик (14 липня) — період відпочинку для рослин, коли краще не проводити посівні роботи.

Що садити у липні

Липень — не лише час збирання врожаю, а й можливість для повторних висівань. У цей період можна висівати:

  • редис (Скоростиглі сорти: «Жара», «18 днів») — 1–20 липня;

  • кріп, петрушку, шпинат та іншу зелень — весь липень;

  • салатні культури — 1–25 липня;

  • шпинат — до 20 липня;

  • квасолю — 1–15 липня;

  • буряк (Лише скоростиглі: «Бордо 237», «Детройт») — до 10 липня;

  • моркву (Тільки ранні сорти: «Нантська», «Каротель») — до 5-10 липня;

  • пізню капусту — до 10 липня;

  • огірки — 1-10 липня.

Також у липні активно висаджують розсаду капусти пізніх сортів.

Сприятливі дні для висівання і висаджування

Найкращими вважаються дні, коли Місяць перебуває у фазі зростання або на початку спадного періоду. У цей час рослини швидше приживаються, краще розвивається коренева система та формується міцне стебло.

Особливо вдалі дні для:

  • висівання зелені та овочів;

  • пересаджування розсади;

  • внесення органічних добрив;

  • поливання та розпушування ґрунту.

Сприятливі дні — 1-7, 9-13, 15-21, 23-28, 30-31.

Несприятливі дні для робіт на городі

Існують періоди, коли краще утриматися від активних садових робіт:

  • дні молодика та повні;

  • перехідні фази Місяця;

  • періоди сильної спеки або посухи (навіть якщо календар сприятливий).

У цей час рослини більш вразливі, тому краще обмежитися мінімальним доглядом або відпочинком ґрунту.

Несприятливі дні — 8, 14, 22, 29.

FAQ

Що можна садити у липні за місячним календарем?

У липні можна сіяти редис, зелень, салат, квасолю, а також висаджувати розсаду пізніх сортів капусти.

Коли найкраще садити рослини у липні за Місяцем?

Найсприятливіші дні — період зростального Місяця та початок спадного Місяця, коли рослини краще приживаються і активно ростуть.

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