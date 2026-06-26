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Місячний посівний календар на липень 2026 року: сприятливі і несприятливі дні
Липень — один із найактивніших місяців для дачників і городників. У цей період рослини потребують регулярного догляду, підживлення та захисту від спеки.
Щоб отримати щедрий урожай, багато господарів орієнтуються не лише на погодні умови, а й на фази Місяця. Місячний посівний календар допомагає визначити найкращі дні для висаджування, пересаджування, поливання та інших робіт у саду.
Як фази Місяця впливають на рослини
Астрологічна традиція пов’язує розвиток рослин із місячними фазами:
Зростальний Місяць (15–28 липня) — період активного росту надземної частини рослин. Добре підходить для висівання зелені, огірків, томатів, квітів.
Повня (29 липня) — час максимальної енергії, але не найкращий для висаджування. Рекомендується утриматися від активних робіт із ґрунтом.
Спадний Місяць (1–13 і 30–31 липня) — сприятливий для коренеплодів, обрізання, підживлення та боротьби зі шкідниками.
Молодик (14 липня) — період відпочинку для рослин, коли краще не проводити посівні роботи.
Що садити у липні
Липень — не лише час збирання врожаю, а й можливість для повторних висівань. У цей період можна висівати:
редис (Скоростиглі сорти: «Жара», «18 днів») — 1–20 липня;
кріп, петрушку, шпинат та іншу зелень — весь липень;
салатні культури — 1–25 липня;
шпинат — до 20 липня;
квасолю — 1–15 липня;
буряк (Лише скоростиглі: «Бордо 237», «Детройт») — до 10 липня;
моркву (Тільки ранні сорти: «Нантська», «Каротель») — до 5-10 липня;
пізню капусту — до 10 липня;
огірки — 1-10 липня.
Також у липні активно висаджують розсаду капусти пізніх сортів.
Сприятливі дні для висівання і висаджування
Найкращими вважаються дні, коли Місяць перебуває у фазі зростання або на початку спадного періоду. У цей час рослини швидше приживаються, краще розвивається коренева система та формується міцне стебло.
Особливо вдалі дні для:
висівання зелені та овочів;
пересаджування розсади;
внесення органічних добрив;
поливання та розпушування ґрунту.
Сприятливі дні — 1-7, 9-13, 15-21, 23-28, 30-31.
Несприятливі дні для робіт на городі
Існують періоди, коли краще утриматися від активних садових робіт:
дні молодика та повні;
перехідні фази Місяця;
періоди сильної спеки або посухи (навіть якщо календар сприятливий).
У цей час рослини більш вразливі, тому краще обмежитися мінімальним доглядом або відпочинком ґрунту.
Несприятливі дні — 8, 14, 22, 29.
FAQ
Що можна садити у липні за місячним календарем?
У липні можна сіяти редис, зелень, салат, квасолю, а також висаджувати розсаду пізніх сортів капусти.
Коли найкраще садити рослини у липні за Місяцем?
Найсприятливіші дні — період зростального Місяця та початок спадного Місяця, коли рослини краще приживаються і активно ростуть.