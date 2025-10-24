- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 188
- Час на прочитання
- 1 хв
Місячний посівний календар на листопад 2025 року: коли і що ще можна посіяти, чим займатися в саду і на городі
ТСН.ua пропонує посівний календар на листопад 2025 року, складений з урахуванням місячних фаз і їхнього впливу на розвиток рослин.
У листопаді городній сезон поступово добігає кінця. Це час підсумків, підготовки до зими й турботи про майбутній урожай. Основна увага приділяється утепленню рослин, захисту їх від морозів і підживленню ґрунту.
Хоч листопад не належить до найактивніших місяців для посіву, певні культури все ще можна висаджувати, орієнтуючись на місячні фази, що впливають на ріст і розвиток рослин.
Фази Місяця у листопаді 2025 року
1-4 і 21-30 листопада — Місяць зростає;
5 листопада — Повня;
6-19 листопада — Спадний Місяць;
20 листопада — Молодик.
Найсприятливіші дні для садово-городніх робіт
3, 4, 5, 11, 12, 13 листопада — оптимальний період для посадки та висівання.
Що і коли висівати у листопаді 2025 року
Озимий часник: 3–7, 10–14 листопада
Цибуля-сіянка: 3–7, 10–14 листопада
Сидерати (гірчиця, фацелія): 3–15 листопада
Зелень (шпинат, кріп, салат, рукола, кінза, базилік): 3–7, 22–27 листопада
Цибулинні квіти (тюльпани, нарциси, гіацинти): 3–7, 10–14 листопада
Декоративні кущі (троянди, гортензії, барбарис): 3–7, 22–27 листопада
Несприятливі дні
Від висівання і висаджування краще утриматися 1, 8, 28, 29 і 30 листопада.
У цей період доцільніше завершити осінні підготовчі роботи:
зібрати опале листя;
перекопати грядки для знищення шкідників і покращення структури землі;
провести обрізання дерев і кущів;
укріпити та утеплити молоді саджанці.
Листопад — місяць спокою та підготовки до зимового відпочинку землі. Виконані вчасно роботи допоможуть рослинам легше пережити холод і забезпечать рясний урожай наступного року.