ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
1 хв

Місячний посівний календар на листопад 2025 року: коли і що ще можна посіяти, чим займатися в саду і на городі

ТСН.ua пропонує посівний календар на листопад 2025 року, складений з урахуванням місячних фаз і їхнього впливу на розвиток рослин.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Місячний посівний календар на листопад 2025 року

Місячний посівний календар на листопад 2025 року / © unsplash.com

У листопаді городній сезон поступово добігає кінця. Це час підсумків, підготовки до зими й турботи про майбутній урожай. Основна увага приділяється утепленню рослин, захисту їх від морозів і підживленню ґрунту.

Хоч листопад не належить до найактивніших місяців для посіву, певні культури все ще можна висаджувати, орієнтуючись на місячні фази, що впливають на ріст і розвиток рослин.

Фази Місяця у листопаді 2025 року

  • 1-4 і 21-30 листопада — Місяць зростає;

  • 5 листопада — Повня;

  • 6-19 листопада — Спадний Місяць;

  • 20 листопада — Молодик.

Найсприятливіші дні для садово-городніх робіт

3, 4, 5, 11, 12, 13 листопада — оптимальний період для посадки та висівання.

Що і коли висівати у листопаді 2025 року

  • Озимий часник: 3–7, 10–14 листопада

  • Цибуля-сіянка: 3–7, 10–14 листопада

  • Сидерати (гірчиця, фацелія): 3–15 листопада

  • Зелень (шпинат, кріп, салат, рукола, кінза, базилік): 3–7, 22–27 листопада

  • Цибулинні квіти (тюльпани, нарциси, гіацинти): 3–7, 10–14 листопада

  • Декоративні кущі (троянди, гортензії, барбарис): 3–7, 22–27 листопада

Несприятливі дні

Від висівання і висаджування краще утриматися 1, 8, 28, 29 і 30 листопада.

У цей період доцільніше завершити осінні підготовчі роботи:

  • зібрати опале листя;

  • перекопати грядки для знищення шкідників і покращення структури землі;

  • провести обрізання дерев і кущів;

  • укріпити та утеплити молоді саджанці.

Листопад — місяць спокою та підготовки до зимового відпочинку землі. Виконані вчасно роботи допоможуть рослинам легше пережити холод і забезпечать рясний урожай наступного року.

Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie