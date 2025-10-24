Місячний посівний календар на листопад 2025 року: коли і що ще можна посіяти, чим займатися в саду і на городі

Місячний посівний календар на листопад 2025 року / © unsplash.com

У листопаді городній сезон поступово добігає кінця. Це час підсумків, підготовки до зими й турботи про майбутній урожай. Основна увага приділяється утепленню рослин, захисту їх від морозів і підживленню ґрунту.

Хоч листопад не належить до найактивніших місяців для посіву, певні культури все ще можна висаджувати, орієнтуючись на місячні фази, що впливають на ріст і розвиток рослин.

Фази Місяця у листопаді 2025 року

1-4 і 21-30 листопада — Місяць зростає;

5 листопада — Повня;

6-19 листопада — Спадний Місяць;

20 листопада — Молодик.

Найсприятливіші дні для садово-городніх робіт

3, 4, 5, 11, 12, 13 листопада — оптимальний період для посадки та висівання.

Що і коли висівати у листопаді 2025 року

Озимий часник: 3–7, 10–14 листопада

Цибуля-сіянка: 3–7, 10–14 листопада

Сидерати (гірчиця, фацелія): 3–15 листопада

Зелень (шпинат, кріп, салат, рукола, кінза, базилік): 3–7, 22–27 листопада

Цибулинні квіти (тюльпани, нарциси, гіацинти): 3–7, 10–14 листопада

Декоративні кущі (троянди, гортензії, барбарис): 3–7, 22–27 листопада

Несприятливі дні

Від висівання і висаджування краще утриматися 1, 8, 28, 29 і 30 листопада.

У цей період доцільніше завершити осінні підготовчі роботи:

зібрати опале листя;

перекопати грядки для знищення шкідників і покращення структури землі;

провести обрізання дерев і кущів;

укріпити та утеплити молоді саджанці.

Листопад — місяць спокою та підготовки до зимового відпочинку землі. Виконані вчасно роботи допоможуть рослинам легше пережити холод і забезпечать рясний урожай наступного року.