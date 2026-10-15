Місячний посівний календар на листопад 2026 року: коли садити, щоб отримати щедрий урожай навесні

Місячний посівний календар на листопад 2026 року / © pexels.com

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Місячний посівний календар на листопад 2026 року підказує дати, які традиційно вважають сприятливими для різних видів робіт. Водночас вирішальне значення мають температура ґрунту та погодні умови в конкретному регіоні.

Сприятливі дні для посадки в листопаді 2026 року

Згідно з місячним посівним календарем, для підзимового посіву моркви, буряка, петрушки та кропу можна обрати 2, 3, 4, 7, 8, 27, 28 і 29 листопада.

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Для пізньої посадки озимого часнику та цибулі в календарі зазначені 1, 2, 3, 6 і 7 листопада. Однак ці дати варто розглядати з урахуванням клімату та фактичного стану ґрунту: якщо земля вже промерзла, садити цибулини може бути запізно.

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Для вирощування зеленої цибулі на перо та мікрозелені вдома рекомендують 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21 і 22 листопада.

Місячний календар є орієнтиром для планування садово-городніх робіт. Наукових доказів того, що фази Місяця самі по собі визначають урожайність, недостатньо, тому під час вибору дати насамперед варто враховувати потреби рослин і погоду.

Коли не рекомендують планувати посіви

За місячним календарем, молодик припадає на 9 листопада, а повня — на 24 листопада 2026 року. У традиційних посівних календарях ці дати вважають несприятливими для посадки та пересаджування рослин.

Періоди 8–10 і 23–25 листопада можна використати для інших завдань: очищення та дезінфекції садового інвентарю, сортування насіння, підготовки матеріалів для укриття рослин і прибирання ділянки.

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Що можна сіяти під зиму в листопаді

Наприкінці осені за сприятливих погодних умов сіють холодостійкі культури, зокрема моркву, буряк, петрушку, кріп і шпинат. Підзимовий посів дає змогу отримати ранні сходи навесні, але потребує правильного вибору строків.

Грядки бажано підготувати заздалегідь, поки ґрунт ще піддається обробленню. Насіння висівають сухим у підготовлені борозенки після настання стійкого похолодання, коли воно вже не має умов для передчасного проростання. Для засипання використовують заздалегідь заготовлену суху землю або торф.

Після посіву грядки не поливають. Надто ранній висів у теплий і вологий ґрунт може спричинити проростання насіння до морозів, через що сходи загинуть узимку.

Як підготувати сад до морозів

У листопаді потрібно подбати про теплолюбні багаторічники, молоді дерева та кущі. Троянди, виноград і гортензії вкривають відповідно до їхньої морозостійкості та місцевих погодних умов.

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Не варто поспішати з герметичним укриттям рослин до настання стійких холодів. Під час відлиг і дощів під щільним покриттям накопичується волога, яка підвищує ризик випрівання пагонів і розвитку грибкових хвороб.

Стовбури молодих дерев також варто захистити від гризунів і зайців. Для цього використовують спеціальні захисні сітки або інші безпечні для рослин засоби.

Що вирощувати на підвіконні в листопаді

Коли сезон робіт на відкритих грядках завершується, частину зелені можна вирощувати вдома. Для цього підійдуть цибуля на перо, мікрозелень і деякі пряні трави.

Рослинам потрібні відповідне освітлення, помірний полив і ємності з дренажними отворами. За недостатнього природного світла можна використовувати фітолампу.

Плануючи роботи на листопад, варто поєднувати рекомендації місячного календаря з прогнозом погоди. Саме стан ґрунту, температура та особливості конкретної культури визначають, чи буде посів вдалим.

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