Місячний посівний календар на серпень 2025 року: які дати найсприятливіші для роботи в саду і на городі

Місячний посівний календар на серпень 2025 року / © unsplash.com

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Серпень зазвичай стає своєрідним підсумковим місяцем, коли город відкрито демонструє плоди всіх докладених раніше зусиль.

Місячні фази у серпні 2025 року

У процесі розвитку садівництва люди дедалі частіше помічають тісний зв’язок між фазами Місяця та ростом рослин. Так, у періоди молодика й повні рослини особливо вразливі й чутливо реагують на будь-які втручання. Коли Місяць іде на спад, настає сприятливий час для висаджування та збирання коренеплодів. Натомість на зростаючий Місяць найкраще збирати урожай із кущових культур. Упродовж серпня 2025 року небесний супутник проходитиме такі етапи:

зростальний Місяць: 1-8 та 24-31 серпня;

повня: 9 серпня;

спадний Місяць: 10-22 серпня;

молодик: 23 серпня.

Сприятливі дні для городництва і садівництва

У серпні, попри завершення літа, не бракує сприятливих днів для роботи на городі. Особливо вдалими для висівання та садіння вважаються такі дати: від 2 до 7 число, а також 12, 16, 19, 20 і період від 25 до 29 серпня.

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Що й коли доцільно висівати в серпні 2025 року

У серпні найкраще висаджувати культури з коротким вегетаційним періодом — зокрема, різноманітну зелень на кшталт шпинату, листового салату чи ароматних трав. Крім того, варто звернути увагу на ранньостиглі сорти капусти, редиски, гороху, огірків, буряків і спаржевої квасолі. За сприятливих умов вони встигнуть дати повторний урожай вже до середини або кінця вересня.

Рослини, висаджені у зазначені сприятливі дні, успішно вкоріняться й добре розвиватимуться, а зібраний урожай зберігатиметься довго й без втрат:

помідори, огірки, перець, квасоля, горох, кукурудза: найкращі дні 2-7, 12, 20, 25-29.

картопля, ріпа, морква, буряк, цибуля, часник: обирайте 7, 11-13, 16, 18-20, 27.

зелень і пряні трави: найкраще сіяти 2, 5-7, 11, 16,19-20, 26, 28, 30.

гарбуз, кавун, дині, кабачки, баклажани, патисони: вибирайте 3, 5-7, 12, 20-21, 25-29.

квіти: найкращі дати 2-7, 12, 20, 26-28, 30.

плодові дерева: найкраще 1-4, 12, 17-19, 25, 28.

Несприятливі дні за місячним посівним календарем

Дні, коли краще уникати садіння та висівання через низьку врожайність, — це 1, 8-10, 14-15, 22-24 і 31 серпня.

Необхідно ретельно контролювати зволоження та живлення рослин, а також своєчасно проводити захист від хвороб і шкідників.

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