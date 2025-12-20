Місячний посівний календар на січень: коли сіяти розсаду томатів, перцю, баклажанів 2026 року

Місячний осівний календар на січень 2026 / © pexels.com

До висаджування у відкритий ґрунт ще далеко, однак січень ідеально підходить для роботи з розсадою, кімнатними рослинами та першими тепличними посівами. Підвіконня й теплиці поступово перетворюються на стартові майданчики нового городнього року.

Саме тепер садівники переглядають інвентар, відбирають насіння, готують ґрунтосуміші та розпочинають ранні висівання. Те, що буде зроблено в січні, напряму вплине на весняний результат. Щоб не діяти навмання й обрати найкращі дні для роботи з рослинами, пропонуємо місячний посівний календар на січень 2026 року.

Посівний календар на січень 2026 року: сприятливі дні

У січні особливу увагу варто приділяти періодам зростального Місяця. Саме в ці дні рослини швидше приживаються, активніше ростуть і легше переносять пересадження.

Найсприятливішими датами для посівів і догляду за рослинами у січні 2026 року будуть: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 та 31 січня.

У цей час можна безпечно висівати городню розсаду, пересаджувати кімнатні квіти, укорінювати живці, доглядати за декоративними культурами в теплицях та починати вирощування зелені на підвіконні.

Що і коли сіяти у січні 2026 року

Чимало культур добре адаптуються до січневого посіву — за умови правильних дат і вирощування в кімнатних або тепличних умовах:

Коренева селера, цибуля-порей, довгоцвіти — 1–3 січня;

Зелень, салати, шпинат, пряні трави — 2, 3, 4–7, 17–20, 27–28 січня;

Томати, перець, баклажани, фізаліс — 4–5, 12–13, 21–23, 31 січня;

Кімнатні та декоративні квіти — 6, 7, 12, 13, 21–23 січня;

Коренеплоди та цибулинні культури — 17–20 січня;

Бобові (горох, квасоля, боби) — 19–20 січня (за раннього тепличного вирощування);

Суниця та полуниця на розсаду — 27–28 січня;

Овочі для тестування насіння (перевірка схожості томатів, перцю, баклажанів) — 9 січня.

Окрім посівів, січень — слушний час для оновлення ґрунту кімнатних рослин, підготовки підсвітки для розсади та перевірки якості насіння перед активним весняним сезоном.

Несприятливі дні для посадки у січні 2026 року

Існують періоди, коли будь-які висівання та пересаджування краще відкласти. Це дні Молодика, Повні та переходу Місяця між знаками.

Несприятливими для роботи з рослинами у січні будуть: 8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 та 30 дати.

У ці дні варто дати рослинам спокій і зосередитися на підготовчих роботах: змішуванні ґрунтів, виборі насіння, огляді інвентарю, плануванні тепличних посадок та майбутніх етапів сезону.