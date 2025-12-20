ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
29
Час на прочитання
2 хв

Місячний посівний календар на січень: коли сіяти розсаду томатів, перцю, баклажанів 2026 року

Січень для садівників і городників — це не пауза, а стартова точка нового сезону. Саме в цей, на перший погляд, спокійний місяць закладається темп усіх майбутніх робіт і формується стратегія врожаю.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Місячний осівний календар на січень 2026

Місячний осівний календар на січень 2026 / © pexels.com

До висаджування у відкритий ґрунт ще далеко, однак січень ідеально підходить для роботи з розсадою, кімнатними рослинами та першими тепличними посівами. Підвіконня й теплиці поступово перетворюються на стартові майданчики нового городнього року.

Саме тепер садівники переглядають інвентар, відбирають насіння, готують ґрунтосуміші та розпочинають ранні висівання. Те, що буде зроблено в січні, напряму вплине на весняний результат. Щоб не діяти навмання й обрати найкращі дні для роботи з рослинами, пропонуємо місячний посівний календар на січень 2026 року.

Посівний календар на січень 2026 року: сприятливі дні

У січні особливу увагу варто приділяти періодам зростального Місяця. Саме в ці дні рослини швидше приживаються, активніше ростуть і легше переносять пересадження.

Найсприятливішими датами для посівів і догляду за рослинами у січні 2026 року будуть: 4, 5, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28 та 31 січня.

У цей час можна безпечно висівати городню розсаду, пересаджувати кімнатні квіти, укорінювати живці, доглядати за декоративними культурами в теплицях та починати вирощування зелені на підвіконні.

Що і коли сіяти у січні 2026 року

Чимало культур добре адаптуються до січневого посіву — за умови правильних дат і вирощування в кімнатних або тепличних умовах:

  • Коренева селера, цибуля-порей, довгоцвіти — 1–3 січня;

  • Зелень, салати, шпинат, пряні трави — 2, 3, 4–7, 17–20, 27–28 січня;

  • Томати, перець, баклажани, фізаліс — 4–5, 12–13, 21–23, 31 січня;

  • Кімнатні та декоративні квіти — 6, 7, 12, 13, 21–23 січня;

  • Коренеплоди та цибулинні культури — 17–20 січня;

  • Бобові (горох, квасоля, боби) — 19–20 січня (за раннього тепличного вирощування);

  • Суниця та полуниця на розсаду — 27–28 січня;

  • Овочі для тестування насіння (перевірка схожості томатів, перцю, баклажанів) — 9 січня.

Окрім посівів, січень — слушний час для оновлення ґрунту кімнатних рослин, підготовки підсвітки для розсади та перевірки якості насіння перед активним весняним сезоном.

Несприятливі дні для посадки у січні 2026 року

Існують періоди, коли будь-які висівання та пересаджування краще відкласти. Це дні Молодика, Повні та переходу Місяця між знаками.

Несприятливими для роботи з рослинами у січні будуть: 8, 10, 11, 14–16, 24–26, 29 та 30 дати.

У ці дні варто дати рослинам спокій і зосередитися на підготовчих роботах: змішуванні ґрунтів, виборі насіння, огляді інвентарю, плануванні тепличних посадок та майбутніх етапів сезону.

Дата публікації
Кількість переглядів
29
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie