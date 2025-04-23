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Місячний посівний календар на травень 2025 року: сприятливі та несприятливі дні
Дізнайтеся сприятливі дні в місячному посівному календарі на травень 2025 року — коли садити овочі, фрукти і квіти.
Травень — вирішальний період у сезоні садівництва та городництва. У цей час ґрунт остаточно набирає тепло, ризик заморозків зникає, а тривалість світлового дня суттєво зростає. Такі природні умови створюють сприятливе тло для масового висаджування овочевих культур, пряних трав, декоративних рослин і навіть плодових дерев.
Місячні фази у травні 2025 року: орієнтир для городників
Для досвідчених садівників і городників фази Місяця слугують важливим природним компасом у плануванні робіт. Упродовж травня 2025 року небесний супутник проходитиме такі етапи:
зростальний Місяць: 1 — 3 травня та 5 — 11 травня;
повний Місяць: 12 травня;
спадальний Місяць: 13 — 19 травня та 21 — 26 травня;
молодик: 27 травня.
Сприятливі дні для городництва і садівництва
У травні 2025 року найоптимальніші дні для посіву й пересадки рослин припадають на періоди від 1 до 11 травня та від 29 до 31 травня — саме тоді природні умови найбільш сприяють активному розвитку культур.
Водночас від 13 до 19 травня настає особливо вдалий час для висаджування коренеплодів, а також для комплексного догляду за тими рослинами, що вже з’явилися на грядках.
Несприятливі дні за місячним посівним календарем
Посівний календар застерігає й про небажані дати, коли робота з рослинами може виявитися малоефективною або навіть шкідливою для майбутнього врожаю.
У травні 2025 року такими несприятливими днями будуть:
12 травня — день повні, коли життєві сили рослин тимчасово слабшають. У цей період не варто займатися посівами чи пересадками.
27 травня — молодик, символ повного оновлення. Це фаза, коли земля перебуває у стані відпочинку, тож насіння краще не турбувати.
У ці дати доцільніше спрямувати зусилля на господарські справи: впорядкування ділянки, очищення території, перевірку та підготовку садового інвентарю — або ж просто дозволити собі невеличку перерву.
Що садити в травні на городі
Травень — пік сезону садіння овочевих культур у відкритий ґрунт. Саме в цей період земля набирає оптимального тепла, що відкриває широкі можливості для активних садово-городніх робіт. Упродовж місяця висаджують такі культури:
Картоплю — дотримуючись перевіреного принципу: садити лише в добре прогрітий ґрунт при сталому теплі в повітрі.
Томати, огірки, перець, баклажани, капусту — висаджують як розсадою, так і насінням, особливо в південних регіонах, де погодні умови дозволяють ранні строки.
Моркву, буряк, редис і пастернак — ці коренеплоди найкраще садити у фазу спадного Місяця, коли енергія спрямована вниз, до коріння.
Кріп, петрушку, шпинат, кінзу, салат — зелень можна висівати кількома етапами, аби забезпечити безперервний урожай протягом усього місяця.
Цибулю-сіянку та ярий часник — висаджують у вологий, добре прогрітий ґрунт, що забезпечує їм гарний старт для росту.