Місячний посівний календар на травень 2025 року: сприятливі та несприятливі дні

Місячний посівний календар на травень 2025 року / © Pixabay

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Травень — вирішальний період у сезоні садівництва та городництва. У цей час ґрунт остаточно набирає тепло, ризик заморозків зникає, а тривалість світлового дня суттєво зростає. Такі природні умови створюють сприятливе тло для масового висаджування овочевих культур, пряних трав, декоративних рослин і навіть плодових дерев.

Місячні фази у травні 2025 року: орієнтир для городників

Для досвідчених садівників і городників фази Місяця слугують важливим природним компасом у плануванні робіт. Упродовж травня 2025 року небесний супутник проходитиме такі етапи:

зростальний Місяць: 1 — 3 травня та 5 — 11 травня;

повний Місяць: 12 травня;

спадальний Місяць: 13 — 19 травня та 21 — 26 травня;

молодик: 27 травня.

Сприятливі дні для городництва і садівництва

У травні 2025 року найоптимальніші дні для посіву й пересадки рослин припадають на періоди від 1 до 11 травня та від 29 до 31 травня — саме тоді природні умови найбільш сприяють активному розвитку культур.

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Водночас від 13 до 19 травня настає особливо вдалий час для висаджування коренеплодів, а також для комплексного догляду за тими рослинами, що вже з’явилися на грядках.

Несприятливі дні за місячним посівним календарем

Посівний календар застерігає й про небажані дати, коли робота з рослинами може виявитися малоефективною або навіть шкідливою для майбутнього врожаю.

У травні 2025 року такими несприятливими днями будуть:

12 травня — день повні, коли життєві сили рослин тимчасово слабшають. У цей період не варто займатися посівами чи пересадками.

27 травня — молодик, символ повного оновлення. Це фаза, коли земля перебуває у стані відпочинку, тож насіння краще не турбувати.

У ці дати доцільніше спрямувати зусилля на господарські справи: впорядкування ділянки, очищення території, перевірку та підготовку садового інвентарю — або ж просто дозволити собі невеличку перерву.

Що садити в травні на городі

Травень — пік сезону садіння овочевих культур у відкритий ґрунт. Саме в цей період земля набирає оптимального тепла, що відкриває широкі можливості для активних садово-городніх робіт. Упродовж місяця висаджують такі культури:

Картоплю — дотримуючись перевіреного принципу: садити лише в добре прогрітий ґрунт при сталому теплі в повітрі.

Томати, огірки, перець, баклажани, капусту — висаджують як розсадою, так і насінням, особливо в південних регіонах, де погодні умови дозволяють ранні строки.

Моркву, буряк, редис і пастернак — ці коренеплоди найкраще садити у фазу спадного Місяця, коли енергія спрямована вниз, до коріння.

Кріп, петрушку, шпинат, кінзу, салат — зелень можна висівати кількома етапами, аби забезпечити безперервний урожай протягом усього місяця.

Цибулю-сіянку та ярий часник — висаджують у вологий, добре прогрітий ґрунт, що забезпечує їм гарний старт для росту.