Місячний посівний календар на вересень 2025 року / © unsplash.com

Вересень у посівному календарі городника багатий на сприятливі дні для роботи на грядках.

Фази Місяця на вересень 2025 року

Зростальний Місяць: 1-6 вересня і 22-30 вересня;

Повня: 7 вересня;

Спадний Місяць: 8-20 вересня;

Новий Місяць: 21 вересня.

Сприятливі дня для висаджування рослин і роботи на городі у вересні 2025 року

У вересні перший місяць осені радує городників численними сприятливими днями для висаджування. До числа найбільш вдалих належать 9, 11–18 та 23–27 числа місяця.

Якщо плануєте висаджувати озимий часник, оптимальними днями для цього будуть 12, 13, 17, 18, 21 та 22 вересня. Осінню редиску найкраще сіяти 5, 6, 11, 12, 13, 19 та 20 числа місяця, а листкові салати — 6, 7, 10, 11, 12, 19 та 20 вересня.

Зелень на зиму, як-от шпинат, кріп і петрушка, радять садити 4–6, 10–12 та 18–19 вересня. Для озимих злакових культур, таких як жито та пшениця, сприятливими будуть 11–13, 18–19 та 25–26 вересня. Озиму моркву рекомендують висівати 5, 6, 12, 13, 18 та 19 вересня.

Місячний посівний календар на вересень 2025 року: несприятливі дні

Є дні, коли посіви та посадки в саду й на городі краще відкласти — це 1, 6–8, 10, 21–22 та 28–30 вересня. Проте це зовсім не означає, що робота припиняється: у такі дні можна ретельно обробляти ґрунт, підживлювати рослини та боротися з бур’янами.