Місячний посівний календар на жовтень 2025 року: чи варто ще щось сіяти, що і коли робити в саду і на городі
Календар з місячними фазами слугує надійним орієнтиром для правильного планування висівання й висаджування культур, аби забезпечити рясний та якісний урожай.
ТСН.ua підготував місячний посівний календар на жовтень 2025 року, у якому враховано вплив фаз Місяця на розвиток і врожайність культур.
Хоча основна частина врожаю вже зібрана, город усе ще можна використати для висівання та висаджування деяких рослин, зокрема озимих.
Фази Місяця в жовтні 2025 року
1–6, 22-31 жовтня — зростальний Місяць;
7 жовтня — повня;
8–20 жовтня — спадний Місяць;
21 жовтня — Молодик.
Найсприятливіші дні для робіт у саду та городі
Оптимальний час для висаджування й догляду за рослинами: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23–28 жовтня.
Що можна висівати та садити в жовтні 2025
Часник (озимий): 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25.
Цибуля (сіянка): 5, 6, 11, 12, 18, 19.
Морква (озима): 6, 7, 12, 13, 19, 20.
Петрушка (коренева й листова): 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21.
Шпинат (озимий): 5, 6, 12, 13, 20, 21.
Сидерати (гірчиця, фацелія): 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20.
Жито, пшениця (озимі): 5, 6, 11, 12, 20–22.
Несприятливі дні для висівання та висаджування
Не варто проводити роботи з висіванням і висаджуванням у такі дні: 1, 9, 20–22, 29–31 жовтня.
У ці періоди краще зосередитися на підготовчих роботах:
заготівлі саджанців дерев для подальшої висадки;
збиранні насіння та цибулин;
удобренні й підготовці ґрунту до зимового періоду;
укритті багаторічних культур на холодний сезон.