Місячний посівний календар на жовтень 2025 року: чи варто ще щось сіяти, що і коли робити в саду і на городі

Місячний посівний календар на жовтень 2025 року / © unsplash.com

ТСН.ua підготував місячний посівний календар на жовтень 2025 року, у якому враховано вплив фаз Місяця на розвиток і врожайність культур.

Хоча основна частина врожаю вже зібрана, город усе ще можна використати для висівання та висаджування деяких рослин, зокрема озимих.

Фази Місяця в жовтні 2025 року

1–6, 22-31 жовтня — зростальний Місяць;

7 жовтня — повня;

8–20 жовтня — спадний Місяць;

21 жовтня — Молодик.

Найсприятливіші дні для робіт у саду та городі

Оптимальний час для висаджування й догляду за рослинами: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 23–28 жовтня.

Що можна висівати та садити в жовтні 2025

Часник (озимий): 6, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 24, 25.

Цибуля (сіянка): 5, 6, 11, 12, 18, 19.

Морква (озима): 6, 7, 12, 13, 19, 20.

Петрушка (коренева й листова): 5, 6, 7, 12, 13, 20, 21.

Шпинат (озимий): 5, 6, 12, 13, 20, 21.

Сидерати (гірчиця, фацелія): 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20.

Жито, пшениця (озимі): 5, 6, 11, 12, 20–22.

Несприятливі дні для висівання та висаджування

Не варто проводити роботи з висіванням і висаджуванням у такі дні: 1, 9, 20–22, 29–31 жовтня.

У ці періоди краще зосередитися на підготовчих роботах: