«Місія – життя»: EVA та ГО «Землячки» оголошують збір на захисне екіпірування для бойових медикинь

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Сьогодні в лавах ЗСУ служать понад 70 000 жінок. Вони виконують бойові завдання на рівні з чоловіками — на передовій, у шпиталях, у розвідці, в саперних підрозділах. Але досі більшість армійського спорядження — бронежилети, форма, взуття — створене не для них. Воно розраховане на чоловічу анатомію, більші розміри, іншу будову тіла.

У результаті — жінкам доводиться самостійно адаптувати форму, нашаровувати речі, носити взуття не за розміром. Це не просто незручно. У бойових умовах такі «деталі» стають критичними: натирають, заважають рухатись, унеможливлюють швидку евакуацію або навіть створюють небезпеку для життя. Анатомічно невідповідна амуніція — це прихована, але реальна причина втрат. І перш ніж вимагати від жінки стійкості та результату — їй потрібно дати захист, який дійсно працює.

«Медикині – це ті, хто рятує життя під обстрілами. Їм доводиться евакуювати поранених із поля бою, працювати в польових госпіталях і окопах. Їхня робота вимагає витримки, професіоналізму й миттєвих рішень. Але для того, щоб рятувати інших — вони самі мають бути захищеними», — пояснює Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО «Землячки».

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У межах кампанії «Місія — життя» планується зібрати 4 мільйони гривень на закупівлю повноцінного екіпірування для 80 бойових медикинь. До кожного комплекту входитимуть бронежилет, шолом, військова форма, взуття, спальник і каремат. Вартість одного — 50 000 гривень. Це спорядження буде адаптоване до жіночого тіла — і саме це критично важливо для того, щоб медикині могли працювати ефективно й безпечно.

Долучитися до збору може кожен — зробивши внесок від 1 гривні на касі в магазинах EVA або онлайн на спеціальній сторінці кампанії.

«Для EVA підтримка Сил оборони України є одним із ключових напрямів. Але ми також прагнемо реалізовувати ініціативи, що відповідають цінностям нашої аудиторії – передусім жінок. Спільний проєкт із ГО «Землячки» — це можливість не лише підтримати наших захисниць, а й висловити вдячність жінкам, які щодня рятують життя. У ньому поєднані турбота, співпереживання та сила. Це спосіб показати, що EVA завжди поруч — і в щоденних моментах, і в найскладніші часи», — зазначає Олександра Гнатик, керівниця PR-напряму мережі EVA.

Кампанія триватиме до 31 липня 2025 року включно. Кожен внесок — це реальний шанс зберегти життя захисниці, яка рятує інших.

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