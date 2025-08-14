Місця, куди категорично не можна саджати гортензії: інакше вони не зацвітуть

Гортензії. / © Associated Press

Гортензії безперечно є окрасою кожного саду. Втім, бувають випадки, коли ці квіти не лише зовсім погано квітнуть, а й ростуть. Причина - ділянка квітника, де посаджені кущі цих квітів.

Які найгірші місця для посадки гортензій, розповіли садівники ресурсові Martha Stewart.

Глинисті ґрунти

Гортензії найкраще ростуть у добре дренованому ґрунті. Саме тому перезволожена ділянка саду, яка добре утримує вологу, не ідеально підходить. Цій рослині необхідна земля, де є кращий дренаж.

“Не саджайте гортензії в низинах або у важкому, погано дренованому ґрунті”, - радить ландшафтний дизайнер Ян Джонсен.

Яскраве сонячне світло

Повне сонце протягом дня не підходить для більшості гортензій. Особливо - якщо при цьому ще й висока температура повітря. Гортензії більше полюбляють тінь.

“Повне сонце може обпалити квіти та листя. Також може швидко пересихати увесь чагарник”, - додає садівник Райан МакЕнані.

Вітряні місця

Не слід садити гортензії на широких відкритих ділянках, особливо якщо там сильно продуває вітер. Це може пошкодити кущі, а тому вони будуть погано рости.

“Гладкі гортензії зазвичай не утворюють товстих, дерев'янистих стебел. Сильний вітер може призвести до того, що вони ламатимуться або згинатимуться, а квіти опадатимуть на землю”, - пояснив садівник.

Маленькі горщики

Менші сорти гортензій можна вирощувати не у саду чи на клумбі, а в контейнерах. Втім, він має бути достатньо великий.

“У гортензій коріння росте горизонтально. Якщо ви садите менші сорти в декоративні горщики, то вони мають мати ширину щонайменше 40 сантиметрів, щоб коренева система могла розвиватися”, - каже МакЕнані.

Контейнери також повинні бути достатньо глибокими, щоб підтримувати утримання вологи.

Удобрені газони

Гортензії краще не садити біля зелених газонів. Добрива для трави містять багато азоту, а це уповільнює цвітіння квітів.

“Якщо ви дійсно хочете вирощувати гортензії на цій ділянці, переконайтеся, що добриво для дерну не розбризкується на грядку. Удобрюйте гортензії багатим на фосфор стимулятором цвітіння або посадіть гортензії в горщики, щоб краще контролювати ґрунт і поживні речовини”, - порадив садівник.

