Місця в домі, які можуть «вбити» вашу новорічну ялинку за лічені дні, - ви здивуєтеся

Ялинка. / © Unsplash

На ринку зʼявилося чимало ялинок, які дуже схожі на справжні. Втім, жива хвойна красуня з запашним ароматом - безумовно залишається поза конкуренцією. Таке дерево може тішити вас до чотирьох-п'яти тижнів за умови регулярного поливу та догляду. Якщо нею нехтувати, вона може висохнути та скинути хвою до початку свят. Втім, окрім догляду, важливе місце у будинку, де ви її встановите.

Є три місця в будинку, де краще не ставити новорічну красуню, бо вони можуть фактично "вбити" її, пишуть експерти Better Homes & Gardens.

Радіатор та камін

Живі ялинки дуже швидко обсипаються, якщо в кімнаті надто спекотно. Тепле повітря витягує вологу з голок - і вже за кілька днів дерево із зеленого стає коричневим.

Тримайте її подалі від прямих сонячних променів, мансардних вікон, печей або електронних пристроїв.

Краще не ставити ялинку біля каміна чи радіатора, бо це призведе до її швидкого висихання та псування. Новорічна красуня ненавидить джерела тепла.

Вентиляційні отвори

Під час встановлення ялинки звертайте увагу ще й на вентиляційні отвори. Якщо вони є в кімнаті, то найкраще поставити святкове дерево на відстані щонайменше одного метра від цього отвору.

Щоб ялинка якомога довше простояла й не обсипалася, її найкраще встановити в прохолодному приміщенні й підтримувати в ньому вологість під час свят.

Окрім того, подумайте про використання менших, прохолодніших світлодіодних ялинкових гірлянд замість традиційних. Завжди вимикайте світло, коли вас немає поруч, щоб уповільнити процес висихання.

