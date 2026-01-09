Місця в квартирі, які не прибираються роками, бо про них усі забувають: перевірте, чи є у вас такі

Навіть у найохайніших оселях є місця, які роками залишаються поза увагою. Ми старанно миємо підлогу, протираємо полиці й прибираємо на видних місцях, але деякі куточки буквально випадають з поля зору. Саме там накопичується пил, бруд і навіть бактерії, що непомітно впливають на чистоту та мікроклімат усього дому. Перевірте, чи не забули ви про ці місця у своїй квартирі.

Верхні площини шаф і кухонних гарнітурів. Ці поверхні майже ніколи не видно з рівня очей, тому про них згадують у кращому разі під час генерального прибирання. Насправді ж там осідає товстий шар пилу, який з часом змішується з жиром та стає складним у прибиранні. Достатньо протирати ці зони раз на кілька місяців, щоб уникнути стійкого бруду.

Простір за та під великою побутовою технікою. Холодильник, пральна машина чи плита роками стоять на одному місці, а за ними накопичуються пил, крихти та шерсть. Ці забруднення не лише псують чистоту, а й можуть впливати на роботу техніки. Раз на пів року варто відсувати прилади й ретельно очищати простір.

Вентиляційні решітки та витяжки. На вентиляції осідає дрібний пил і жир, особливо на кухні. Через це погіршується циркуляція повітря та з’являється неприємний запах. Регулярне миття решіток теплою водою з мийним засобом значно покращує якість повітря в квартирі.

Верх дверей і наличники. Ці зони рідко потрапляють під руку під час звичайного прибирання. Тим часом саме там добре видно, скільки пилу може накопичитися за рік. Достатньо раз на кілька місяців проходитися вологою ганчіркою, щоб двері були повністю чистими.

Карнизи та верх штор. Навіть якщо штори регулярно перуться, карнизи часто залишаються без уваги. На них осідає пил, який потім знову потрапляє на тканину. Протирання карнизів під час зміни або прання штор допоможе підтримувати чистоту надовго.

Плінтуси та стики біля стін. Ці місця здаються чистими, доки не придивитися уважніше. Саме тут накопичується дрібний пил і бруд, який не завжди захоплює пилосос. Регулярне протирання плінтусів робить прибирання помітно ефективнішим.