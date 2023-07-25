Місячний календар для консервації овочів в липні-серпні 2023 року: готуємося до зими

Приблизно від середини літа і до середини осені відбувається збирання урожаю. Овочі і фрукти починають заготовлювати на зиму. Пропонуємо вам ознайомитися з місячним календарем на липень-серпень 2023 року, який допоможе консервувати продукти в сприятливі для цього дні.

Липень-серпень 2023 року: коли краще робити заготовки на зиму за місячним календарем

Щоб ваша робота не була марною і мариновані, солоні та інші консервовані овочі не зіпсувалися, потрібно займатися ними в сприятливі для цього дні. Отже, коли за місячним календарем можна солити або маринувати огірки, помідори та інші продукти? Сприятливими днями 2023 року вважаються:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 липня;

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 серпня.

Варто також звернути увагу, що 14 серпня робити заготовки можна після полудня, оскільки до цього місяць перебуває під сузір'ям Рака, який погано впливає на консервування.

Менш сприятливими, але все ж відповідними днями для консервування і соління є:

1, 2, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31 липня;

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 серпня.

В ці дні місяць перебуває під сприятливими для маринування, засолювання знаками Зодіаку, але він зростає. Через це соління вийдуть не такими соковитими та хрумкими як за спадного місяця.

Коли робити заготовки на зиму в липні-серпні 2023 року не варто

Не рекомендовано солити та маринувати огірки, помідори і інші овочі в несприятливі для цього дні:

7, 8, 16, 17, 21, 22 липня;

3, 4, 12, 13,17, 18, 19, 30, 31 серпня.

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