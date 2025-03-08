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Місячний календар краси на березень 2025 року: коли робити манікюр та інші процедури

Місячний календар краси на березень 2025 року: коли робити манікюр та інші процедури

Місячний календар краси на березень 2025 року / Фото: pixabay.com

Вибір відповідних днів для процедур краси та здоров'я з урахуванням місячних фаз може сприяти досягненню кращих результатів та підтримці гарного самопочуття.

У березні 2024 року фази Місяця розподіляються наступним чином:

  1. Спадний Місяць: 1-9 та 26-31 березня;
  2. Новий Місяць: 10 березня;
  3. Зростальний Місяць: 11-24 березня;
  4. Повний Місяць: 25 березня.

Ці фази впливають на сприятливість днів для різних процедур краси та здоров'я.

Манікюр та педикюр:

Сприятливі дні: 1, 5-8, 13-16, 20-23, 28-30 березня.

Процедури для шкіри:

Видалення пігментних плям та бородавок:

Сприятливі дні: 13-26 березня.

Епіляція та депіляція:

Сприятливі дні: 2-9, 17, 25, 26, 30, 31 березня.

Масаж та антицелюлітні процедури:

Сприятливі дні: 5, 6, 13-16, 22-24 березня.

Оздоровчі процедури:

Початок схуднення:

Сприятливі дні: 1-10, 26-31 березня.

Хірургічні операції:

Сприятливі дні: 1-10, 26-31 березня.

Видалення зубів:

Сприятливі дні: 6, 15-16, 26-31 березня.

Лікування зубів:

Сприятливі дні: 7-8, 26 березня.

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