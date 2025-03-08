Місячний календар краси на березень 2025 року: коли робити манікюр та інші процедури

Вибір відповідних днів для процедур краси та здоров'я з урахуванням місячних фаз може сприяти досягненню кращих результатів та підтримці гарного самопочуття.
У березні 2024 року фази Місяця розподіляються наступним чином:
- Спадний Місяць: 1-9 та 26-31 березня;
- Новий Місяць: 10 березня;
- Зростальний Місяць: 11-24 березня;
- Повний Місяць: 25 березня.
Ці фази впливають на сприятливість днів для різних процедур краси та здоров'я.
Манікюр та педикюр:
Сприятливі дні: 1, 5-8, 13-16, 20-23, 28-30 березня.
Процедури для шкіри:
Видалення пігментних плям та бородавок:
Сприятливі дні: 13-26 березня.
Епіляція та депіляція:
Сприятливі дні: 2-9, 17, 25, 26, 30, 31 березня.
Масаж та антицелюлітні процедури:
Сприятливі дні: 5, 6, 13-16, 22-24 березня.
Оздоровчі процедури:
Початок схуднення:
Сприятливі дні: 1-10, 26-31 березня.
Хірургічні операції:
Сприятливі дні: 1-10, 26-31 березня.
Видалення зубів:
Сприятливі дні: 6, 15-16, 26-31 березня.
Лікування зубів:
Сприятливі дні: 7-8, 26 березня.
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