Місячний календар стрижок на березень 2024 року: сприятливі дні для фарбування та зміни іміджу

Кожна фаза Місяця має унікальний вплив на наше волосся. А тому стригтися, фарбуватися та змінювати імідж краще у сприятливі для цього дні.

На початку весни кожна жінка мріє про зміну іміджу, адже сама природа пробуджується, оновлюється та квітне. Найкращий час для стрижки, фарбування чи інших маніпуляцій з волоссям варто підбирати за місячним календарем. Тоді ваші локони будуть тішити красою, блиском і здоров'ям.

Місячний календар стрижки волосся на березень 2024 року: сприятливі дати

Найкращими днями для стрижки в березні 2024 року будуть такі дати: 5, 15, 21, 23, 24 березня. Сміливо експериментуйте з різними зачісками. Якщо ви давно наважувалися на нову стрижку — це найкращий для цього період.

Також фахівці зазначають, що існують дні, коли можна робити так звану "грошову стрижку" — змінювати імідж для притягування фінансового добробуту до свого життя. В березні 2024 року такими датами будуть: 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 24, 24, 25 і 31 березня.

Коли не варто стригти волосся в березні 2024 року: несприятливі дати

Коли краще стригти волосся в березні 2024 року / Фото: Unsplash

В ці дати березня 2024 року краще утриматися від стрижки волосся: 1, 7, 9, 10, 19, 29 березня. Будь-яка зміна зачіски та іміджу може призвести до зовсім протилежних результатів, ніж ви очікували. Вам вона може взагалі не сподобатися, ще й волосся ростиме повільніше, може мати тьмяний вигляд, надто сильно випадати.

Місячний календар на березень 2024 року: коли можна фарбувати волосся

Для фарбування волосся сприятливими днями в березні 2024 року будуть такі дати: 3, 8, 14, 17, 22 березня. Результат від фарбування точно перевершить усі ваші очікування, колір довго вимиватиметься, гарно сяятиме на сонці, а сивина не проявиться за короткий термін. Це чудовий період не лише для того, щоб оновити відтінок, але й кардинально змінити колір волосся. Обирайте трендові кольори і не бійтеся експериментувати.

Коли не варто фарбувати волосся в березні 2024 року: несприятливі дні

В ці дати волосся буде дещо ослаблене, а тому фарбувати його не варто. Запам'ятайте такі дні: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 і 31 березня.

Якщо ви шукаєте дні, коли найкраще проводити різноманітні доглядові процедури, наприклад, наносити живильні або лікувальні маски на локони, то найсприятливішими для цього днями в перший місяць весни будуть: 6, 8, 15, 16, 23, 24, 26, 27 березня.

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