Місячний календар стрижок на березень 2025 року: коли стригтися і фарбувати волосся

Астрологи вже встановили найкращі дні для стрижки в березні 2025 року та порадили, коли краще утриматися від відвідування стиліста.

Березень – це період пробудження природи, оновлення та зародження весняної енергії. Саме зараз чудова нагода не лише оновити гардероб, а й освіжити зачіску! Вдалий день для стрижки може сприяти зміцненню волосся, активізувати його ріст і покращити зовнішній вигляд. Щоб обрати найкращий час для візиту до перукаря, варто звернутися до місячного календаря – він підкаже, коли стрижка принесе користь, а коли краще відкласти зміни.

Вплив Місяця на стан волосся

Місячні фази відіграють важливу роль у багатьох процесах організму, зокрема впливають на ріст і стан волосся:

Місяць, що росте (1–13, 30, 31 березня) – чудовий період для стрижки, якщо прагнете, щоб волосся швидко відростало та ставало густішим.

(1–13, 30, 31 березня) – чудовий період для стрижки, якщо прагнете, щоб волосся швидко відростало та ставало густішим. Повний Місяць (14 березня) – сприятливий день для живлення та відновлення волосся, проте кардинальні зміни у зачісці краще відкласти.

(14 березня) – сприятливий день для живлення та відновлення волосся, проте кардинальні зміни у зачісці краще відкласти. Місяць, що спадає (15–28 березня) – оптимальний час для тих, хто хоче надовго зберегти форму стрижки, зміцнити волосся та зменшити його ламкість.

(15–28 березня) – оптимальний час для тих, хто хоче надовго зберегти форму стрижки, зміцнити волосся та зменшити його ламкість. Молодик (29 березня) – день, коли волоссю краще дати відпочинок: стрижку та фарбування варто перенести на інший час.

Місячний календар стрижок волосся на березень 2025 року: сприятливі дати

5–6 березня (Місяць у Тельці) – відмінний час для інтенсивного догляду за волоссям і живлення. Стрижка в ці дні зробить його міцнішим, блискучим і здоровим.

10–11 березня (Місяць у Леві) – сприятливий період для сміливих змін у зачісці. Волосся стане міцним, а форма стрижки залишатиметься ідеальною надовго.

19–20 березня (Місяць у Скорпіоні) – чудова нагода для оновлення образу. Зачіска набуде виразності, а волосся – об’єму та гарної текстури.

27–28 березня (Місяць у Водолії) – ідеальний момент для експериментів! Це найкращий час для креативних змін, яскравого фарбування та пошуку нового стилю.

Коли не варто стригти волосся в березні 2025 року: несприятливі дати

2–3 березня (Місяць в Овні) – волосся може стати слабшим і більш ламким, тому варто уникати агресивних процедур.

14 березня (Повний Місяць у Діві) – нестабільний день з енергетичної точки зору, стрижка може негативно вплинути на стан волосся.

22–23 березня (Місяць у Стрільці) – зачіска може не тримати форму, а волосся стане неслухняним і важким у догляді.

29 березня (Молодик у Рибах) – будь-які маніпуляції з волоссям небажані, краще дати йому відпочити.

Місячний календар на березень 2025 року: коли можна і не варто фарбувати волосся

Фази Місяця можуть впливати на сприйняття фарби, рівномірність її нанесення та стійкість кольору.

Початок місяця відкриває можливості для експериментів із відтінками. Особливо сприятливим періодом для фарбування вважаються дні від 3 до 7 березня – чудова нагода освіжити колір або зробити легке тонування.

У сприятливі дні волосся добре вбирає фарбувальний пігмент, тому колір виходить рівномірним і максимально відповідає очікуванням. Відтінок залишається насиченим надовго, а структура локонів зберігає здоровий вигляд.

Згідно з місячним календарем стрижок, середина березня – не найкращий час для зміни кольору. Фарбування під час повного Місяця може призвести до нестійкого відтінку та непередбачуваного результату.

Якщо є можливість, варто перенести процедуру на другу половину місяця, коли волосся стане менш чутливим до хімічного впливу. Після 17 березня особливо вдало виглядатимуть натуральні відтінки, які підкреслюють природну красу локонів.

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