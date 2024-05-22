Місячний календар стрижок на червень 2024 року: сприятливі і несприятливі дні для візиту перукаря

Місячний календар стрижок на червень 2024 року допоможе обрати найсприятливішу дату для того, щоб піти до перукаря.

Завдяки місячному календарю стрижки волосся на червень 2024 року ви зможете дізнатися про сприятливі і несприятливі дати для зміни свого іміджу, фарбування пасм, створення різноманітних зачісок.

Місячний календар стрижки волосся на червень 2024 року: сприятливі дати

Щоб не нашкодити під час стрижки волосся, важливо дотримуватися певних заходів безпеки. У тому числі, необхідно слідкувати за фазами Місяця, які так чи інакше впливають на кожен аспект нашого з вами життя. Найсприятливішими днями для стрижки волосся в червні 2024 року будуть: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 число.

При цьому також хорошими днями астрологи називають такі дати: 24 та 25 червня.

Коли не варто стригти волосся в чеврні 2024 року: несприятливі дати

Якщо ви не хочете, щоб волосся потускніло, почало сильно випадати або втратило свій блиск, не варто йти до перукаря на стрижку в такі дні червня: 1, 2, 3, 14-23 та 28-30 число.

Місячний календар на червень 2024 року: коли можна фарбувати волосся

Фарбування волосся — досить складна процедура, тому її важливо робити в сприятливі для цього дні. Щоб колір довго не вимивався обирайте в червні: 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 число.

Досить непоганими для фарбування також будуть такі дати: 24, 26 та 27 червня.

Коли не варто фарбувати волосся в червні 2024 року: несприятливі дні

Не варто навіть думати про фарбування волосся в несприятливі для цієї процедури дні, а саме: 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30 червня.

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