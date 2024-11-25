Місячний календар стрижок на грудень 2024 року: коли ідеальний час для зміни зачіски

Ми створили місячний календар стрижок на грудень 2024 року, який допоможе вам обрати найбільш підходящий день для стрижки чи фарбування волосся.

Ви давно хочете змінити свій образ, але ніяк не наважуєтеся? Місячний календар стрижок на грудень 2024 року допоможе вам обрати найкращі дні для цього у завершальному місяці року.

Місячний календар стрижки волосся на грудень 2024 року: сприятливі дати

Для візиту до перукаря в останній місяць 2024 року найкраще обрати такі дати: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 грудня. За словами астрологів, стрижка в ці дні не лише допоможе вам оновити образ, але й може сприяти залученню фінансового успіху у ваше життя.

Коли не варто стригти волосся в грудні 2024 року: несприятливі дати

Невдалими днями для стрижки та зміни зачіски в останній місяць року будуть 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16, 26, 27, 31 грудня. У ці дати краще не записуватися до перукаря, адже існує висока ймовірність, що волосся буде погано рости або навіть пошкодиться. Астрологи рекомендують у ці дні приділити увагу корисним доглядовим процедурам.

Місячний календар на грудень 2024 року: коли можна фарбувати волосся

У грудні найвдалішими днями для фарбування волосся є 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 число. Після цих процедур ваше волосся матиме здоровий вигляд і гарний блиск, тому не бійтеся спробувати нові відтінки! Не забувайте заглядати у місячний календар перед кожною важливою процедурою, щоб отримати блискуче та здорове волосся.

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