Місячний календар стрижок на квітень 2024 року: коли йти до перукаря

Місячний календар стрижок на квітень 2024 року розповість, коли можна записатися до перукаря, а в які дні краще відкласти будь-які процедури з волоссям.

Весна — пора, коли хочеться оновлюватися, адже прокидається природа і дні стають все довшими та теплішими. Астрологи стверджують, щоб нова стрижка мала стильний вигляд, а волосся було здоровим та міцним, потрібно обрати сприятливі для походу до перукаря дати. Зробити це вам допоможе місячний календар на квітень 2024 року.

Місячний календар стрижки волосся на квітень 2024 року: сприятливі дати

Якщо ви хочете повністю змінити зачіску чи бажаєте оновити стрижку, в квітні 2024 року записуйтесь до перукаря в такі дні: 1, 2, 12, 19, 21, 22, 27, 29, 30 число. Вони вважаються другого весняного місяця найсприятливішими.

Досить хорошими днями для того, щоб постригтися, астрологи вважають: 5, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20 квітня.

Коли не варто стригти волосся в квітень 2024 року: несприятливі дати

Якщо ви не хочете після перукаря довго лікувати своє волосся, краще не записуватися на стрижку на такі числа: 4, 8, 9, 14, 23, 25 квітня.

Місячний календар на квітень 2024 року: коли можна фарбувати волосся

Відчуваєте, що готові до зміни іміджу і хочете пофарбувати волосся у трендовий колір цієї весни (чи будь-який інший за бажанням)? Тоді вам варто подумати про похід до перукаря в такі дні: 2, 3, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 квітня. Астрологи кажуть, що вони є найсприятливішими для цього.

Досить хорошими днями також є числа: 1, 9, 10, 11, 14, 25, 30 квітня. Загалом, ви можете записуватися на фарбування, якщо не плануєте жодних кардинальних змін.

Коли не варто фарбувати волосся в квітні 2024 року: несприятливі дні

Щоб не "спалити" волосся і не шкодувати про фарбування, краще забути про похід до перукаря в такі дні: 4, 7, 8 та 15 квітня. Вони дуже невдалі як для підфарбовування сивини, так і для кардинальних змін кольору.

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