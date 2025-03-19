Місячний календар стрижок на квітень 2025 року: ідеальні дати, щоб змінити імідж

Астрологи визначили оптимальні дати для стрижки в квітні 2025 року та дали рекомендації щодо того, коли краще уникати візитів до перукаря.

У Місячному календарі стрижок на квітень 2025 року зазначено, як різні астрономічні явища впливають на стан вашого волосся. Вибираючи найбільш удачний день для стрижки, ви зможете зберегти свою енергію, позбутися негативу і знайти гармонію як із собою, так і з навколишнім світом.

Вплив Місяця на стан волосся

Місячні фази відіграють важливу роль у багатьох процесах організму, зокрема впливають на зростання і стан волосся:

Місяць, що росте (1–12, 29-30 квітня) – ідеальний час для стрижки, якщо хочете, щоб волосся росло швидше й набувало більшої густоти.

(1–12, 29-30 квітня) – ідеальний час для стрижки, якщо хочете, щоб волосся росло швидше й набувало більшої густоти. Повний Місяць (13 квітня) – вдалий час для зміцнення й догляду за волоссям, але радикальні зміни у стилі краще поки не робити.

(13 квітня) – вдалий час для зміцнення й догляду за волоссям, але радикальні зміни у стилі краще поки не робити. Місяць, що спадає (14–27 квітня) – чудовий момент для тих, хто прагне зберегти стрижку надовго, зробити волосся міцнішим і знизити його ламкість.

(14–27 квітня) – чудовий момент для тих, хто прагне зберегти стрижку надовго, зробити волосся міцнішим і знизити його ламкість. Молодик (28 квітня) – цього дня варто дати волоссю перепочинок, від стрижки й фарбування краще утриматися та обрати інший момент.

Місячний календар стрижок волосся на квітень 2025 року: сприятливі і несприятливі дати

Згідно з місячним календарем, найкращі дні для стрижки в квітні такі:

1–4 квітня;

14–18 квітня;

25–30 квітня.

Коли варто утриматися від стрижки:

6–12 квітня;

20–24 квітня.

Таким чином, квітень пропонує чимало вдалих моментів для зміни зачіски відповідно до фаз Місяця.

Місячний календар на квітень 2025 року: коли можна і не варто фарбувати волосся

Найкращими датами для того, щоб пофарбувати волосся, оновити колір або повністю змінити свій імідж в квітні будуть: 2-5, 11-14, 20-23 число.

А ось робити завивання волосся краще в такі дні: 3-7, 16-19 квітня.

Несприятливими днями для фарбування волосся в квітні будуть: 8, 15, 22, 24 число.

Тож, орієнтуючись на поради місячного календаря краси на квітень 2025 року, ви зможете правильно обирати дні для догляду за собою, забезпечуючи максимальний ефект і безпеку протягом усього місяця!

Читайте також: