Місячний календар стрижок на липень 2024 року: сприятливі і несприятливі дні, щоб змінити стиль

Місячний календар стрижок на липень 2024 року допоможе обрати найсприятливішу дату для того, щоб змінити свій стиль, пофарбувати волосся чи зробити нову зачіску.

Місячний календар на липень 2024 року допоможе підібрати ідеальну дату для того, щоб змінити стрижку, пофарбувати волосся чи просто зробити зачіску.

Місячний календар стрижки волосся на липень 2024 року: сприятливі дати

Вивчивши місячний календар стрижок на липень 2024 року, ви зможете зрозуміти, які фази місяця є найкращими для того, щоб зробити стрижку. Згідно з астрологами, найсприятливішими днями для стрижки волосся в липні 2024 року будуть: 2, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 28, 31 число.

Загалом непоганими днями для стрижки є також такі дати: 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21 липня.

Коли не варто стригти волосся в липні 2024 року: несприятливі дати

Щоб пізніше не шкодувати про стрижку і не отримати пошкоджене волосся, важливо запам'ятати ці дні: 5, 6, 22, 25 число. Вони є найнесприятливішими в липні 2024 року. Загалом не надто вдалими також можна назвати: 14, 23 липня.

Місячний календар на липень 2024 року: коли можна фарбувати волосся

Щоб колір був насиченим, радував довго своїм відтінком, а саме волосся не пошкодилося і не тьміняло, в липні 2024 року варто обрати для фарбування такі дні: 2, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 28, 29 число.

Загалом непоганими датами для фарбування є і такі: 3, 7, 8, 10, 18, 20, 31 липня. Якщо раптом ви не встигли записатися до перукаря у сприятливі, можете сміливо обирати ці дні.

Коли не варто фарбувати волосся в липні 2024 року: несприятливі дні

Навіть і не думайте про те, щоб змінити свій імідж і пофарбувати волосся в такі дні липня: 5, 6, 25 число. Вони дуже несприятливі для цієї процедури і ви залишитесь незадоволені отриманим результатом. Загалом поганими днями також вважаються 4, 27, 30 липня.

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