Місячний календар стрижок на листопад 2024 року: сприятливі дні для зміни іміджу

Ми підготували місячний календар стрижок на листопад 2024 року, за яким ви зможете обрати найсприятливіший день для фарбування волосся чи стрижки.

Давно мрієте змінити імідж, але ніяк не наважитесь? За допомогою місячного календаря стрижок на листопад 2024 року ви зможете підібрати найбільш сприятливі дати останнього осіннього місяця.

Місячний календар стрижки волосся на листопад 2024 року: сприятливі дати

Сприятливими днями, щоб запланувати похід до перукаря в останній місяць осені будуть: 2, 6-9, 12, 14, 16, 19, 21-25 листопада. Астрологи стверджують, що в ці дні ви зможете не лише причепуритися, але й притягнути в своє життя фінансовий добробут за допомогою стрижки.

Коли не варто стригти волосся в листопаді 2024 року: несприятливі дати

Несприятливими днями для того, щоб постригти волосся і змінити свою зачіску в останній місяць осені будуть такі: 1, 10, 11, 17, 28 та 29 листопада. Краще навіть не думайте записуватися до майстра, тому що існує велика ймовірність того, що волосся буде після змін погано рости чи навіть зовсім зіпсується. Протягом цих днів, кажуть астрологи, спробуйте робити корисні процедури.

Місячний календар на листопад 2024 року: коли можна фарбувати волосся

Сприятливими днями для фарбування волосся в листопаді будуть: 2, 15, 16 числа. Пасма точно будуть мати доглянутий і блискучий вигляд після процедури. Можете без страху експериментувати з кольором.

Читайте також: