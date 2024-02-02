Місячний календар стрижок на лютий 2024 року: коли можна змінювати зачіску чи фарбувати волосся

За допомогою детального місячного календаря стрижок на лютий 2024 року ви зможете підібрати оптимальну дату для відвідування перукаря.

Календар стрижок створюють з урахуванням фаз Місяця і того, як саме вони впливають на волосся. Місячний календар астрологи поділяють на сприятливі і несприятливі дня для кардинальних змін у зачісці, нарощування, фарбування та навіть догляду за волоссям. Тому він допоможе вам спланувати, коли в лютому 2024 року краще відвідувати перукарню чи займатися різними процедурами вдома. Загалом, саме фаза зростального Місяця вважається найкращою для стрижок.

Місячний календар на лютий 2024 року: сприятливі дні для стрижки

Сприятливими днями для стрижки волосся у лютому 2024 року є: 7, 14, 15, 21, 26, 28 число.

Можете сміливо експериментувати з різними зачісками, адже після стрижки волосся буде гарно тримати форму. Також цей період вважається сприятливим для проведення різноманітних процедур з оздоровлення волосся. Вони принесуть додаткову користь.

Несприятливі дні для стрижки волосся в лютому 2024 року

Несприятливими днями для стрижки волосся в лютому 2024 року є: 2, 4, 6, 16, 25 число. Якщо в ці дні ви наважитесь на зміну зачіски, вона вам може не сподобатися, саме ж волосся буде рости значно повільніше. Стрижка також може порушити структуру пасм, що призведе до появи посічених кінчиків.

Місячний календар на лютий 2024 року: сприятливі дні для фарбування

Сприятливими днями для фарбування волосся в лютому 2024 року є: 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 число. Результат точно перевершить всі ваші очікування, якщо ви оберете ці дати для зміни кольору волосся. Колір ляже рівно, а фарба не зашкодить здоров'ю пасм. Волосся буде шовковистим, гладким, блискучим. Маски для росту волосся також дадуть ефективний результат.

Несприятливі дні для фарбування волосся в лютому 2024 року

Несприятливими днями для фарбування волосся в лютому 2024 року є: 9, 10, 11, 12, 14, 29 числа. Це період, коли волосся може дещо слабнути, тому будь-які маніпуляції з ним можуть лише нашкодити. Тобто ви отримаєете замість красивого кольору спалені кінчики.

Читайте також: