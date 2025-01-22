Місячний календар стрижок на лютий 2025 року: коли змінювати зачіску чи фарбувати волосся

Астрологи вже встановили найкращі дні для стрижки в лютому 2025 року та порадили, коли краще утриматись від відвідування стиліста.

Місячний календар стрижок на лютий 2025 року – ваш незамінний помічник для зачісок, які захоплюють увагу.

Кожна фаза Місяця має свій вплив на нас, і якщо звертати увагу на цей вплив, можна досягти чудових результатів. Під час Молодика ідеальний час для нових експериментів і рішучих змін: наприклад, можна спробувати нову стрижку або кардинально змінити колір волосся. У періоди Місяця, що зростає, краще підстригати лише кінчики волосся, щоб вони росли здоровими і густими. Повня — це чудовий час для процедур, які покращують стан волосся та стрижок, що зміцнюють його структуру. А під час спадного Місяця можна укласти непокірне волосся і зробити так, щоб зачіска залишалася гарною та стійкою на тривалий час.

Місячний календар стрижок волосся на лютий 2025 року: сприятливі дати

Бажаєте, щоб ваша зачіска виглядала красиво, а волосся було здоровим, міцним і блискучим? Тоді варто звертати увагу на фази Місяця! Наші прабабусі знали, що правильно обраний день для стрижки може мати магічний вплив на волосся. Місяць впливає не тільки на припливи та відпливи, але й на стан наших локонів. У лютому 2025 року буде чимало сприятливих днів для відвідування перукаря, що дозволить досягти найкращих результатів. Загалом хорошими для стрижки днями стануть: 1, 3, 6, 9, 12, 14, 22 лютого. Нейтральними днями будуть: 13, 18 лютого.

Коли не варто стригти волосся в лютому 2025 року: несприятливі дати

Особливо небезпечно стригти волосся під час Молодика та в періоди, коли Місяць спадає. В цей час організм ослаблений, а волосся стає більш вразливим до пошкоджень. Існує великий ризик не лише конфліктів і невдалих змін іміджу, а й поганого настрою після відвідування салону. Не найвдалішими числами також будуть: 2, 4, 7, 13, 19, 21, 27, 28 лютого.

Місячний календар на лютий 2025 року: коли можна фарбувати волосся

Щоб усе пройшло якнайкраще, важливо, щоб Місяць працював на вашу користь. Тому обирайте для цієї процедури такі числа: 6, 11, 12 та 25 лютого.

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