Місячний календар стрижок на серпень 2024 року: коли найкраще змінювати зачіску і стиль

Місячний календар стрижок на серпень 2024 року допоможе обрати найсприятливішу дату для того, щоб змінити свій стиль, пофарбувати волосся чи зробити нову зачіску.

Місячний календар на серпень 2024 року допоможе підібрати ідеальну дату для того, щоб змінити стрижку, пофарбувати волосся чи просто зробити зачіску.

Місячний календар стрижки волосся на серпень 2024 року: сприятливі дати

Щоб зрозуміти, які дати серпня є найбільш сприятливими для стрижки волосся, слід звернути свою увагу на фази Місяця. Серпень астрологи вважають чудовим часом для того, щоб кардинально змінити свій імідж перед початком осені. Отже за місячним календерам, найсприятливішими днями для стрижки волосся в серпні 2024 року будуть: 8, 12, 15, 17, 25, 27, 31 число.

Також загалом непоганими днями для стрижки астрологи в серпні називають такі: 5, 6, 7, 14, 16, 18, 26 число.

Коли не варто стригти волосся в серпні 2024 року: несприятливі дати

Запам'ятайте ці дні в серпні: 3, 4, 20, 21, 22, 28, 29 число. Згідно з фазами Місяця в ці дати взагалі не варто стригти волосся. Воно після такої процедури почне випадати, виглядатиме тьмяним. Загалом не надто вдалим також можна назвати: 19 серпня.

Місячний календар на серпень 2024 року: коли можна фарбувати волосся

Традиційно в останній місяць літа закінчується пора відпусток, а тому виходити на роботу краще сповненими сил та оновленими. А що може краще оновити зовнішній вигляд так, як фарбування волосся? Щоб колір був насиченим, радував довго своїм відтінком, а саме волосся не пошкодилося і не тьміняло, в серпні 2024 року варто обрати для фарбування такі дні: 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 31 число.

Загалом непоганими датами для фарбування є і такі: 6, 7, 17, 18, 27 сепрня. Ви також можете спробувати змінити імідж в ці дні.

Коли не варто фарбувати волосся в серпні 2024 року: несприятливі дні

Навіть і не думайте про те, щоб фарбувати волосся в такі дні як: 2, 3, 4, 29 число. Вони зовсім не підходять для такого, тому фарба ляже нерівномірно і ви будете незадоволені отриманим результатом. Загалом поганим днем також вважається 19 серпня.

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