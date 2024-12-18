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Місячний календар стрижок на січень 2025 року: коли змінювати зачіску чи фарбувати волосся

Місячний календар стрижок на січень 2025 року: коли змінювати зачіску чи фарбувати волосся

Місячний календар стрижок на січень 2025 року / Фото: Unsplash

Ми створили місячний календар стрижок на січень 2025 року, який допоможе вам обрати найвдаліший день для стрижки чи фарбування волосся.

Дізнайтеся, коли Місяць подарує найкращий час для створення ідеальної стрижки в січні 2025 року. Коли можна змінювати імідж, а коли не варто нічого робити?

Місячний календар стрижок волосся на січень 2025 року: сприятливі дати

Якщо ви плануєте візит до перукаря в січні 2025 року, зверніть увагу на найсприятливіші дати: 9, 10, 18, 25, 26, 27 січня. Астрологи стверджують, що стрижка в ці дні не тільки оновить ваш стиль, але й може принести фінансову удачу. Загалом хорошими для стрижки днями стануть: 1, 3, 6, 8, 11, 12, 13, 21, 22 січня, а нейтральними — 2, 15, 16, 17, 20, 24, 28 числа.

Коли не варто стригти волосся в січні 2025 року: несприятливі дати

У січні 2025 року краще уникати стрижки чи зміни зачіски 29 числа. У цю дату є ризик, що волосся буде повільніше рости або може пошкодитися. Замість цього астрологи радять зосередитися на доглядових процедурах для зміцнення та здоров’я волосся. Не найвдалішими числами також будуть: 4, 5, 7, 14, 19, 23, 30, 31 січня.

Місячний календар на січень 2025 року: коли можна фарбувати волосся

У січні найкраще фарбувати волосся 5, 6, 10, 15, 20, 26 числа. У ці дні ваше волосся виглядатиме здоровим і блискучим, тому сміливо експериментуйте з новими відтінками! Перед важливими процедурами не забувайте звертатися до місячного календаря, щоб досягти чудового результату.

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