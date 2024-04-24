Місячний календар стрижок на травень 2024 року: сприятливі і несприятливі дні для зміни іміджу

Місячний календар стрижок на травень 2024 року допоможе обрати найсприятливішу дату для того, щоб піти до перукаря.

За допомогою місячного календаря стрижок на травень 2024 року із зазначенням днів молодика, повного місяця та розташуванням світила в знаках зодіаку ви можете підібрати сприятливі дні для стрижки, фарбування волосся чи повної зміни іміджу. Вибравши правильну дату, ви позбавитесь всього негативного, збережере позитивні сили і відшукаєте гармонію з зовнішнім світом.

Місячний календар стрижки волосся на травень 2024 року: сприятливі дати

Місячний календар здавна використовується для того, щоб визначити найкращі дні для стрижки волосся. Дотримуючись простих рекомендацій ви зможете збільшити позитивний ефект від догляду з своїм волоссям, посилити вплив салонних процедур. Тож для стрижки в травні 2024 року обирайте: 7, 9, 14 число.

Досить хорошими днями для того, щоб постригтися, астрологи вважають: 16, 18, 20, 29 травня.

Коли не варто стригти волосся в травень 2024 року: несприятливі дати

Несприятливими датами для стрижки волосся у травні 2024 року є такі: 3, 24, 31 число. Якщо ви не хочете після салонної процедури додатково лікувати свої локони, краще перенести похід до перукаря на інший день.

Місячний календар на травень 2024 року: коли можна фарбувати волосся

Якщо ви хочете змінити чи освіжити колір свого волосся, краще обирати для цього такі числа: 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 травня. За словами астрологів, ці дати є найсприятливішими для фарбування.

В цілому хорошими днями також є: 12, 15, 16, 23 числа. Якщо ви не плануєте будь-яких кардинальних змін в своїй зовнішності, можете сміливо записуватися.

Коли не варто фарбувати волосся в травні 2024 року: несприятливі дні

Краще забути про похід до перукаря саме для фарбування свого волосся в такі дні травня 2024 року: 3, 6, 8, 28 число. Вони, на думку астрологів, є найнесприятливішими останнього весняного місяця.

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