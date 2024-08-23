Місячний календар стрижок на вересень 2024 року: сприятливі дати для зміни іміджу

Ми підготували місячний календар стрижок на вересень 2024 року, щоб ви знали, в які дні краще змінювати свій імідж, а на які не слід записуватися до перукаря.

Давно мрієте змінити зачіску або пофарбувати волосся, але ніяк не можете наважитися на кардинальний крок? Місячний календар стрижок на вересень 2024 року допоможе у виборі найбільш сприятливої для цього дати.

Місячний календар стрижки волосся на вересень 2024 року: сприятливі дати

Якщо ви хочете, щоб, крім красивої зміни зовнішності, ваша нова зачіска "притягнула" у життя фінансовий добробут і заряд енергії, запишіться до перукаря на стрижку у такі дні: 1, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 вересня. Згідно з місячним календарем, вони стануть для цього найбільш сприятливими.

Крім того, в місячному календарі добрими днями для стрижки волосся вважаються четверги.

Коли не варто стригти волосся в вересні 2024 року: несприятливі дати

Щоб волосся після стрижки не мало надто тьмяний вигляд, не почало псуватися і ламатися, не слід йти на стрижку до перукаря в такі дні вересня: 3, 6, 8, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 число. В ці дати краще зробити різноманітні доглядові процедури, які тільки покращать вигляд ваших локонів.

Місячний календар на вересень 2024 року: коли можна фарбувати волосся

Сприятливими днями для фарбування волосся, навіть кардинальної зміни кольору, астрологи називають такі: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 вересня. Можете сміливо експериментувати, наважтесь на крок, про який давно мріяли, але боялися зробити. Будь-які маніпуляції з відтінком волосся пройдуть максимально успішно.

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