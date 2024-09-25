Місячний календар стрижок на жовтень 2024 року: змінюйте зачіску лише в сприятливі дні

Ми підготували місячний календар стрижок на жовтень 2024 року, щоб ви знали, в які дні краще змінювати свій імідж, а коли не варто записуватися до перукаря.

У жовтні вже поступово холоднішає, а тому з'являється бажання одягнути шапку, щоб захиститися від різкого вітру. Втім, це зовсім не означає, що середина осені – не час для зміни іміджу, нової зачіски чи фарбування волосся.

Місячний календар стрижки волосся на жовтень 2024 року: сприятливі дати

У другий осінній місяць вистачає сприятливих днів для стрижки волосся, щоб запланувати свій похід до перукаря. Зверніть особливу увагу на такі дати: 1-4, 6-8, 10, 12-14, 19, 21-24, 26, 29 та 31 жовтня. Згідно з місячним календарем, вони стануть для цього найсприятливішими.

Астрологи також стверджують, якщо ви хочете, щоб після стрижки волосся якнайшвидше відросло, варто обирати сприятливі дні від 18 до 30 жовтня. А щоб залучити у своє життя гроші, обов'язково підрівняйте кінчики 4, 7 чи 13 жовтня.

Будь-які особливі експерименти з волоссям, за словами астрологів, варто робити в повню, яка припадає на 17 жовтня.

Коли не варто стригти волосся в жовтні 2024 року: несприятливі дати

Краще зовсім не планувати стрижку волосся чи навіть просте підрівнювання кінчиків на такі дні: 5, 9, 11, 15-18, 20, 25, 27, 28 та 30 жовтня. Вони вважаються несприятливими.

Місячний календар на жовтень 2024 року: коли можна фарбувати волосся

Якщо ви вже давно мріяли про зміну кольору волосся чи оновлення відтінку, який у вас уже є, тоді сміливо записуйтеся на такі дати: 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 19, 22-24, 26 та 29 жовтня. Можете експериментувати без побоювання, адже після будь-яких змін волосся сяятиме красою.

Мріяли давно змінити колір волосся на темний? Для цього в жовтні буде особливо сприятливий день – 10 число. А для приховування сивини найвдаліше 21 жовтня – колір триматиметься максимально довго.

Коли фарбувати волосся в жовтні 2024 року не можна

Не варто фарбувати, освітлювати чи навіть тонувати волосся (крім тих процедур, коли ви використовуєте лише тонувальний шампунь), а ще робити кератинування і біозавивання в такі дні: 1, 2, 7, 9, 14, 21, 27 та 31 жовтня.

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